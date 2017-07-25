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Общество

Сражение с пушками увидят гости фестиваля «Железный град» в Изборске

На фестивале исторической реконструкции «Железный град», который пройдёт в Изборске 5-6 августа, военно-исторический клуб «Сварог» покажет эпизод сражения с использованием пушек. Об этом сообщил руководитель клуба Олег Лукьянов на пресс-конференции 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

5 августа в 17:00 пройдут конные сражения, после чего начнутся финалы пешего турнира. Завершится программа выступлением фолк-рок групп. 6 августа состоится традиционный конный рыцарский турнир. «В прошлом году вышло не очень удачно из-за погоды. В этом году надеемся, что будет лучше, попытаемся сделать конные турниры не постановочными, а более спортивными. Копья у нас настоящие, мы проводим турнир по правилам XV века», - отметил Олег Лукьянов.

Организаторы выразили надежду, что зрителям понравится программа фестиваля.

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