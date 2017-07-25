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Общество

Около 200 реконструкторов приедут на фестиваль «Железный град» в Изборск

В фестивале «Железный град», который состоится 5-6 августа в Изборске (Печорский район) примут участие около 200 реконструкторов. Об этом сообщил руководитель военно-исторического клуба «Сварга» Олег Лукьянов на пресс-конференции 25 июля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Олега Лукьянова, в фестивале примут участие реконструкторы из Пскова, Санкт-Петербурга, Белгорода, Выборга, Москвы, Тулы, несколько человек приедут из Латвии.

Директор Государственного музея-заповедника  «Изборск» Наталья Дубровская добавила, что и зрители на фестиваль приезжают из самых разных городов. «Мы рады, что приедет много людей. Туристический сезон в разгаре, гостиницы будут заполнены», - отметила она.

Программа фестиваля здесь>>>

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