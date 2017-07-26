Избирательная память

11:16, 26 июля 2017, ПАИ

Есть такой культовый американский фильм «Высшая лига». Руководство бейсбольной команды преследует не вполне очевидные для обывателей цели. В этой связи оно испытывает непреодолимое желание занять в чемпионате последнее место. Для реализации поставленной задачи подбираются соответствующие исполнители, имеющие различные проблемы. У одного проблемы со зрением, другого замучили травмы, третий запутался в семейных неурядицах, а четвёртый пытается решить все проблемы разом, ударившись в культ Вуду. Но есть и то, что их объединяет. Все они – многолетние убежденные неудачники. И только этот факт и позволил им собраться, наконец, вместе, чтобы в едином порыве начать штурмовать новые высоты…

Две вещи не престают удивлять меня практически в ежедневном формате. В первую очередь, конечно же, мирное небо над головой, а во вторую – убежденность и упёртость, с которой некоторые граждане продолжают наступать на грабли. Вот давно же понятно, что система органов государственной власти в нашей стране такова, что выборы проходят по сути ежегодно. Однако же большинство политических партий и движений строят работу так, будто выборы происходят раз в 4-5 лет. Вроде как можно включить «синдром Ильи Муромца» и пару-тройку лет расслабиться на печи. А потом, по-быстрому, за пару недель мы все организуем, соберем нужных правильных людей и придем к власти. Партийная работа в межвыборный период? Не, не пробовали.

Рекрутирование партийного актива, который станет основой списка кандидатов в депутаты – это, прямо скажем, тяжелая, скучная и неблагодарная работа. Особенно, что касается выборов муниципальных, где желающих участвовать не очень много. Тем важнее начинать эту работу заранее и вести ее системно и планомерно. Когда же этого нет, а работа строится по принципу: «сегодня собрались, завтра разбежались», получается как-то совсем нехорошо. До некоторой степени это простительно для молодых и только обрастающих «политическим мясом» движений, таких как «Родина» или «Партия Роста». Но в исполнении партий со стажем подобная политическая близорукость вызывает лишь грусть и недоумение. А для самих партий это выливается в закономерные проблемы на выборах.

Уже довольно давно в российском избирательном законодательстве существует норма, согласно которой любой кандидат в депутаты любого уровня власти обязан сообщать о наличии в его биографии факта судимости. Даже в том случае, если дело было прекращено по амнистии. Не указывать факт судимости при подаче документов в избирком можно, если соответствующий состав более не является преступлением, а статья, по которой имелась судимость, в настоящее время декриминализирована. Эта норма применима, например, в отношении тех, кто в советское время мог быть осужден за хранение валюты. Во всех остальных случаях данный факт потенциальный кандидат обязан отразить в своей биографии.

Когда Дж. Оруэлл описывал феномен двоемыслия, он вряд ли предполагал, какие причудливые формы он обретет в российской избирательной системе. При подаче документов в избирательную комиссию будущие кандидаты в депутаты порой описывают свой жизненный путь в мельчайших деталях и подробностях. Просто какой-то гимн нейронам головного мозга. Помнят носки, в которых впервые пошли в школу. Но фантастическим образом у некоторых память начинает давать сбой, когда совершенно необходимо вспомнить период жизни, связанный главным образом с тесным общением с правоохранительными органами и уголовно-исполнительной системой. Память как-то деликатно обходит этот период стороной, вроде как этого и не было.

Когда факт судимости неожиданно всплывает, герой дня сначала таращит глаза и притворно удивляется, мол, что вы, ребята? О чем базар, какие полимеры? Затем, слегка придавленное потоком неопровержимых фактов, цифр и дат, лицо растекается в широкой улыбке. Ну, право, зачем такое вообще вспоминать? Ну, было там… давно, по мелочи, сейчас уже и не вспомнить, да и стоило ли об этом вспоминать… Глядишь на номера статей, по которым имелась судимость, и видишь – «Вымогательство с применением насилия», «Неуплата средств на содержание детей», «Сбыт и хранения оружия и взрывчатых веществ». Нормально так – вымогатели, злостные алиментщики, торговцы оружием. «По мелочи, стоило ли вспоминать о таких пустяках». Террористов пока, к счастью, не наблюдается, но в основном по той причине, что в отношении одного из потенциальных кандидатов статью «Захват заложника» в итоге переквалифицировали на «Хулиганство». А то был бы полный набор.

В этом контексте показателен эпизод в современной биографии партии «Яблоко». Нам прекрасно известно, что руководители этой политической силы отстаивают принципы особой кристалльной чистоты в политике. Никаких полутонов и компромиссов, никаких полукровок в партии. Все остальные участники политического спектра воспринимаются как разносчики заразы и паразиты. Соприкосновение с иными политическими взглядами для членов этой партии означает политический сепсис.

Но, скажите пожалуйста, как, декларируя политическую стерильность, «Яблоко» из года в год умудряется собирать под своими знаменами набор персонажей с криминальной биографией? Не будем углубляться в историю, обратим внимание лишь на один вполне показательный пример из нынешней избирательной кампании.

Потенциальный кандидат в депутаты Великолукской городской Думы по округу №12 от партии «Яблоко» Алексей Подлесный принял решение скрыть свою судимость. Ну, как вы понимаете, немного подзабыл. Стерлись факты биографии за давностью времен. Избирательность памяти в данном случае проявилась трижды, ибо упомянутый гражданин имеет три судимости. И если ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы) можно без сожаления простить, хотя бы по причине отсутствия вреда и тяжких последствий для общества, то две другие судимости заставляют задуматься. В 1994 году он был осужден по статье 144 УК РСФСР (кража), в 1999 году – по статье 161 УК РФ (грабеж).

Потенциальный кандидат, чья юность прошла в непримиримой борьбе с двумя Уголовными кодексами. Что ж, возможно, человек искупил и осознал, у нас нет оснований для поражения его в гражданских правах. Однако же умышленное, что вряд ли вызывает сомнение, сокрытие этих нелицеприятных фактов биографии ставит много вопросов. Такие вопросы я бы не поставил перед КПРФ или ЛДПР, с которыми на данном этапе истории все предельно ясно. В первую очередь, это вопросы к партии «Яблоко». Как партия, ежедневно примеряющая на себя категорический императив Канта (и не менее категорически отказывающая в этом всем остальным), регулярно пополняет свои ряды такими вот персонажами? Что же стоит за высокоморальной риторикой партии «Яблоко»? Патологическая неспособность к партийному строительству? Сиюминутная политическая шелуха? Оруэлловское двоемыслие? Сколько же лиц у этого Януса?..