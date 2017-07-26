Классный час, посвященный Дню Крещения Руси, прошел в учебном пункте СИЗО-1 в Пскове

21:10, 26 июля 2017, ПАИ

В псковском учебно-консультационного пункте СИЗО-1 у несовершеннолетних учащихся прошел классный час, посвященный Дню Крещения Руси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе урока учащиеся узнали причины принятия христианства, а также познакомились с верованиями древних славян. Организовала и провела мероприятие классный руководитель УКП Наталья Афанасьева.

Как рассказала Наталья Афанасьева, в рамках классного часа ребята прослушали музыкальные композиции, посвященные Дню Крещения Руси, а также посмотрели документальные фильмы «Исток Крещения Руси» и «Повесть временных лет» о деятельности Великого князя Владимира и «раскрыли историческое значение его цивилизационного выбора для нашего Отечества».

Кроме того, после просмотра мультипликационного ролика «Это мой выбор» учащиеся создали праздничный стенд со своими рисунками, ответили на вопросы тестирования и написали исторический диктант.

«Глубокая любовь князя Владимира к родному Отечеству, основанная на серьезных духовных размышлениях и на поиске единого начала, способного сплотить народ и объединить разрозненные земли, в конечном итоге и привела к великому событию - Крещению Руси», - подвела итоги классного часа Наталья Афанасьева.