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Скрывший судимости кандидат от «Яблока» в депутаты Великолукской гордумы исключен из единого списка

21 июля территория избирательная комиссия города Великие Луки издала постановление об исключении из единого списка кандидатов в депутаты Великолукской городской Думы 6-го созыва выдвинутого псковским региональным отделением Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Алексея Подлесного. Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии Псковской области, постановление издано на основании поданных документов региональным отделением партии и личного заявления Алексея Подлесного.

При проверке сведений, предоставленных потенциальным кандидатом по округу №12 в гордуму Великих Лук Алексеем Подлесным, оказалось, что он скрыл судимости. В частности, в 1994 году он был осужден по статье 144 УК РСФСР (кража), в 1997 году – по статье  328 УР РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)  и в 1999 году – по статье 161 (грабеж).

Напомним, выборы в Псковской области состоятся 10 сентября. Жители региона будут выбирать депутатов представительных органов местного самоуправления, глав семи муниципалитетов, а также довыбирать депутата Псковского областного Собрания.

О других судимых кандидатах, намеревающихся участвовать в сентябрьских выборах, читайте здесь>>>  

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