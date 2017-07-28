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Культура

Дмитрий Месхиев рассказал о переговорах по судьбе кинотеатра «Октябрь»

Сегодня, 28 июля, Дмитрий Месхиев - известный кинорежиссёр, руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области и член совета директоров «Информационно-культурного центра «Октябрь» - рассказал о ходе переговоров по судьбе одноименного кинотеатра.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Месхиев отметил, что сейчас ведутся переговоры с крупными банками по вопросу софинансирования реконструкции «Октября». Основное финансирование предполагается за счет областных средств.

«Мы уже 4 месяца посылаем разнообразные докумены в различные банки. Пока что конкретных дат [начала работ] назвать не могу. Кинотеатр оставался и остается областным», - сказал он.

Напомним, «Октябрь» прекратил работу 11 августа 2016 года. Тогда же Месхиев в качестве члена совета директоров заявлял СМИ , что главному городскому кинотеатру требуется реконструкция.

В 2010 году псковские кинотеатры «Октябрь», «Победа» и «Смена» были объединены в одну структуру в рамках проекта государственно-частного партнёрства на базе ОАО «Экран»: партнёрами в этом проекте выступали власти Псковской области и владевшая «Октябрем» торгово-промышленная ассоциация «Белая Русь», которую возглавлял Игорь Голобородько. В 2016 году кинотеатр был выведен в казну региона, для его управления создали новое юридическое лицо - «Информационно-культурный центр «Октябрь».

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