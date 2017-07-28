Ливни и грозы с усилением ветра прогнозируются в Псковской области 29 и 30 июля

17:13, 28 июля 2017, ПАИ

29 и 30 июля в Псковской области ожидаются сильные дожди и ливни.

По данным СЗ УГМС ЦМП, также в регионе прогнозируются грозы, во время которых будет наблюдаться усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в субботу, 29 июля, на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Температура воздуха в регионе ночью составит от +12 до +17 градусов, днем - от +17 до +22.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12 метров в секунду.