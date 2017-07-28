Исследователи из Москвы, Петербурга, Воронежа, Вологды и Пскова приедут на Михайловские Пушкинские чтения

17:25, 30 июля 2017, ПАИ

Более десяти заявок поступило на сегодняшний день в адрес организаторов традиционных Михайловских Пушкинских чтений «Взглядом Шекспира…», приуроченных к очередной - в нынешнем году 193-й - годовщине приезда А. С. Пушкина в псковское родовое имение.

Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Государственного музея-заповедника «Михайловское» Лидия Токарева, доложить об итогах своих новых научных изысканий на традиционной конференции пожелали профессора и доценты высшей школы, научные сотрудники Пушкинского заповедника и Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), специалисты из Москвы, Воронежа, Вологды, Пскова и ещё ряда городов России.

Лидия Токарева напомнила, что приём заявок ещё не окончен, в музее его будут вести, как и объявлялось ранее, до 18 августа. А вот посещать пленарные заседания конференции, принимать участие в обсуждении докладов и сообщений, равно и задавать вопросы выступающим можно без какой-либо предварительной регистрации. Михайловские Пушкинские чтения «Взглядом Шекспира…» назначены на 24 и 25 августа.