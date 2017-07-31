Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Великолукскую гордуму

16:19, 31 июля 2017, ПАИ

Завершилась регистрация кандидатов на выборы в Великолукскую городскую Думу, которые состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Территориальной избирательной комиссии города Великие Луки.

Комиссия зарегистрировала списки кандидатов от семи партий. Так, в списке «Единой России» значатся 48 человек, а возглавляет его глава Великих Лук Николай Козловский. КПРФ подала перечень из 30 кандидатов во главе с помощником депутата Псковского областного Собрания Дмитрием Богдановым. Партия «Патриоты России» представила список из 18 человек, где на первой строчке стоит главный редактор газеты «АНО «Великолукская правда» Александр Гуськов. Список ЛДПР из 33 претендентов возглавляет старший менеджер у индивидуального предпринимателя Н. Ефимовой Дмитрий Иванов. 18 кандидатов - в документах «Партии свободных граждан», на первом месте здесь инструктор Батутного центра «FLiP» Илья Тарасов. В списке «Справедливой России» значится 34 человека, во главе стоит депутат областного Собрания Михаил Брячак.

Также зарегистрирован партийный список «Яблоко». В нём на первой строке индивидуальный предприниматель Артём Медведев. Изначально в списке этой партии были 25 претендентов, но из него был исключен скрывший судимости временно не работающий Алексей Подлесный. Он же не зарегистрирован и как одномандатник: был выдвинут по избирательному округу №12.

Кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам зарегистрированы 95 человек. Это 22 самовыдвиженца, 15 кандидатов от «Единой России», 15 – от КПРФ, 3 – от «Патриотов России», 14 – от ЛДПР, 10 – от «Яблоко», 2 – от «Демократической партии России», 14 – от «Справедливой России».