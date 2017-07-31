6 кандидатов поборются за место в Псковском облсобрании

17:54, 31 июля 2017, ПАИ

За место в Псковском областном Собрании депутатов поборются 6 кандидатов от различных партий. Все шесть человек, выдвинутых на выборы по одномандатному избирательному округу №8 (Великие Луки), прошли процедуру регистрации, сообщается на сайте Избирательной комиссии Псковской области.

Кандидатами зарегистрированы помощник депутата Псковского областного Собрания Дмитрий Богданов (КПРФ), территориальный менеджер ООО «ТД» Синергия Маркет» Руслан Гайнуллов («Справедливая Россия»), генеральный директор ООО «Статус-пресс» Андрей Корнев («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Иван Кондрашов (ЛДПР), индивидуальный предприниматель Артем Медведев («Яблоко») и директор ООО НПП «Интепс» Юрий Чернов («Гражданская платформа»).

Напомним, что вакансия в Собрании появилась в связи со смертью избранного по восьмому округу депутата от партии «Единая Россия», генерального директора ОАО «Великолукский завод «Лесхозмаш» Александра Василевского. Он скончался 13 декабря 2016 года на 65-м году жизни.