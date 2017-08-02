Власти Пскова поздравили десантников с Днем ВДВ

10:50, 02 августа 2017, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации города Игорь Калашников поздравили псковских десантников с Днем воздушно-десантных войск России, который празднуется сегодня, 2 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Десантников и жителей нашего древнерусского города Пскова - Города воинской славы, который испокон веков был надежным щитом и форпостом России, объединяет крепкая дружба, поддержка, взаимопомощь, общие добрые дела на благо Пскова - участие в городских мероприятиях, патриотическое воспитание молодежи, поддержка ветеранов. Недаром псковичи с гордостью называют дивизию «Псковской». Спасибо за активную работу по военно-патриотическому воспитанию псковичей», - сказано в поздравлении.

Градоначальники отметили, что какие бы сложные боевые задачи Родина ни поручала псковским десантникам, они всегда с честью их выполняли. «Воины-десантники дивизии продолжают славные традиции своих отцов и дедов, проявляя мужество, отвагу и героизм, делом доказывая справедливость легендарного девиза ВДВ: «Никто, кроме нас!», - подчеркнули они.

Иван Цецерский и Игорь Калашников пожелали десантникам крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и дальнейших успехов во славу России.