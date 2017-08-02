Псковичей приглашают поучаствовать в конкурсе медовиков

17:12, 02 августа 2017, ПАИ

Медиахолдинг Псковской области и Псковское агентство информации объявляют о проведении конкурса «Псковский медовик» в рамках 7-ого Медового фестиваля, который пройдёт в Пскове 19 августа.

В кулинарном конкурсе могут принять участие все желающие любого возраста. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться, прислав заявку на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru или принести её в письменном виде в ГП ПО «Медиа-холдинг Псковской области» (Пароменская, 21/33, 3 этаж, 25 кабинет) не позднее 18:00 17 августа. Телефон для справок: 8-911-361-51-02.

В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, контактный телефон, электронную почту, название конкурсного изделия, собственная (оригинальная) рецептура изделия или классическая, его особенности, почему решили принять участие в конкурсе, что можете сказать о мероприятии «Медовый фестиваль»: посещали ли вы его ранее и какие впечатления.

Каждый участник или команда могут предоставить на конкурс любое количество изделий. Медовиком может быть хлебо-булочное изделие крупной формы с начинкой (торт, пирог), в состав рецептуры которого входит мед, собранный на пасеках Псковской области. Рецептура конкурсного изделия может быть как оригинальной авторской, так и классической, общеизвестной. Оформление медовика должно соответствовать теме конкурса и Медового фестиваля: мед и пчелы. Можно использовать логотип команды-участника. Изделие должно весить как минимум 1 килограмм. К нему должен быть приложен рецепт, название, имя автора (команды).

В состав жюри конкурса войдут профессиональные кулинары, рестораторы, журналисты, работающие с кулинарной темой, и организаторы Медового фестиваля.

Сам Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке 19 августа с 10:00 до 18:00. Подведение итогов конкурса медовиков состоится в 14:00 на главной сцене. Все участники получат памятные дипломы и сладкие призы от псковских пчеловодов.

Кроме того, псковичей приглашают на конкурс, который проведёт благотворительный марафон «Культ плова». Победителя определят в трех номинациях: «Лучший повар» и «Лучший ресторан». Выберет их жюри, а зрители назовут лучшего в номинации «Приз зрительских симпатий».

Медовый фестиваль также будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

Подробная программа фестиваля будет опубликована ближе к дате его проведения.

Желающим участвовать в фестивале, необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».