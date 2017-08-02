Расписание движения автобусов на фестиваль «Железный град» в Изборске

21:22, 02 августа 2017, ПАИ

Расписание движения автобусов на фестиваль «Железный град», который состоится в Изборске 5 и 6 августа.

По маршруту Псков - Изборск от автовокзала будут ходить автобусы № 126 в 8:00, 12:30, 17:10, № 207 в 7:40, 8:30, 9:00, 9:35, 11:30, 13:35, 15:00, 15:50, 17:30, 19:00, 20:10

По маршруту Печоры - Изборск от автовокзала можно будет доехать на автобусах № 126 в 9:45, 14:30, № 207 в 6:30, 9:00, 11:00, 12:45, 14:00, 15:30, 16:30, 17:.15, 18:50, 21:30

Из Изборска в Псков от автокасс будут ходить автобусы № 126 в 10:15, 15:00, 18:35, № 207 в 7:05, 9:30, 12:00, 13:15, 14:35, 16:00, 17:00, 17:50, 19:20, 22:00

От Изборска до Печор можно будет добраться на автобусах № 126 в 9:00, 13:30, № 207 в 8:17, 9:42, 10:20, 12:07, 14:20, 15:37, 16:32, 18:17, 19:42.