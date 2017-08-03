Анастасия Калина: Моя новая спортивная карьера началась с Кубка «PRO SPORT»

12:16, 03 августа 2017, ПАИ

Известная воспитанница псковской школы биатлона Анастасия Калина, чемпионка Европы 2014 года в составе белорусской эстафетной команды, а также серебряный призер в индивидуальной гонке, рассказала в пресс-центре «Псковской правды», что возобновление её спортивной карьеры началось с участия в соревнованиях по бегу по пересечённой местности «Кубок PRO SPORT 2017«, очередной этап которого пройдёт 13 августа в Финском парке Пскова.

«Я бегаю для себя, - рассказала Калина, которая принимала участие в предыдущих этапах. — В соревнования меня позвал Александр Кузьмин [организатор соревнований и создатель сообщества PRO SPORT, известный в Пскове спортивный функционер — ПАИ]. Так что моя новая спортивная карьера [летом 2016 года биатлониста объявила об уходе из большого спорта - ПАИ] началась с этого «Кубка PRO SPORT». Но бросать биатлон не буду, конечно. Занимаемся, тренируемся в Острове сейчас».

В свою очередь председатель госкомитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин сообщил, что Анастасия Калина поставила цель выиграть предстоящий Чемпионат России по биатлону. «Настя у нас сейчас мама, но находит время участвовать в этапах «Кубка PRO SPORT» и в подготовке к биатлону. Надеемся что зима нас не подведет».