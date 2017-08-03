1
11:16
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире матч «Псков-747» против смоленского «ЦРФСО»
15:15
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории
13:20
«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча
16:10
Открытый матч Псковской области по стрельбе из нарезного карабина (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12:45
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
10:01
29 июля под Изборском пройдёт VII этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
18:03
Дмитрий Сычёв сыграет в матче между «Луки-Энергия» и «Локомотив-Казанка»
Еще новости
Спорт

Анастасия Калина: Моя новая спортивная карьера началась с Кубка «PRO SPORT»

Известная воспитанница псковской школы биатлона Анастасия Калина, чемпионка Европы 2014 года в составе белорусской эстафетной команды, а также серебряный призер в индивидуальной гонке, рассказала в пресс-центре «Псковской правды», что возобновление её спортивной карьеры началось с участия в соревнованиях по бегу по пересечённой местности «Кубок PRO SPORT 2017«, очередной этап которого пройдёт 13 августа в Финском парке Пскова.

«Я бегаю для себя, - рассказала Калина, которая принимала участие в предыдущих этапах. — В соревнования меня позвал Александр Кузьмин [организатор соревнований и создатель сообщества PRO SPORT, известный в Пскове спортивный функционер — ПАИ]. Так что моя новая спортивная карьера [летом 2016 года биатлониста объявила об уходе из большого спорта - ПАИ] началась с этого «Кубка PRO SPORT». Но бросать биатлон не буду, конечно. Занимаемся, тренируемся в Острове сейчас».

В свою очередь председатель госкомитета региона по физической культуре и спорту Иван Штылин сообщил, что Анастасия Калина поставила цель выиграть предстоящий Чемпионат России по биатлону. «Настя у нас сейчас мама, но находит время участвовать в этапах «Кубка PRO SPORT» и в подготовке к биатлону. Надеемся что зима нас не подведет».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире матч «Псков-747» против смоленского «ЦРФСО»
03 августа 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире матч «Псков-747» против смоленского «ЦРФСО»
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории
28 июля 2017
Псковские спортсменки примут участие в Чемпионате Европы по парашютному спорту в Черногории 1
«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча
28 июля 2017
«Псков-747» уступил «Текстильщику», пропустив гол в конце матча
Открытый матч Псковской области по стрельбе из нарезного карабина (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 июля 2017
Открытый матч Псковской области по стрельбе из нарезного карабина (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
27 июля 2017
Этап Чемпионата России по пляжному волейболу впервые пройдет в Пскове
29 июля под Изборском пройдёт VII этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
27 июля 2017
29 июля под Изборском пройдёт VII этап Чемпионата Псковской области по автомногоборью
Дмитрий Сычёв сыграет в матче между «Луки-Энергия» и «Локомотив-Казанка»
26 июля 2017
Дмитрий Сычёв сыграет в матче между «Луки-Энергия» и «Локомотив-Казанка» 1
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)
26 июля 2017
Чемпионат России по парашютному спорту и Кубок ВС РФ в Пскове (ВИДЕО)

Идет загрузка...