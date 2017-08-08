Кот Ахилл из Эрмитажа оказался самым популярным у СМИ

17:21, 08 августа 2017, ПАИ

К Всемирному дню кошек, который отмечается сегодня, 8 августа, компания «Медиалогия» составила рейтинг этих животных по количеству упоминаний в СМИ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в «Медиалогии», данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ, период исследования - с 8 августа 2016 года по 8 августа текущего.

В итоге на первой строчке оказался кот Ахилл из государственного Эрмитажа, который стал оракулом на Кубке Конфедераций по футболу. Второе место заняла новость о том, что Минобороны показало кота-моряка Сергея Ивановича, участвующего в походе российских кораблей, на третьем – расположился кот Барсик из Барнаула, выразивший желание участвовать в президентских выборах.

Четвёртым по популярности у СМИ был кот Джулиана Ассанжа, появившийся в окне посольства в галстуке и ставший таким образом главной «новостью» первого дня допроса его хозяина. Замыкает пятёрку кот Мир, подаренный главе японской префектуры Акита Владимиром Путиным, с новостью о том, что он стал любимцем губернатора.

На шестой строке оказалась публикация о том, что в Италии женщина подала в суд на свою соседку из-за кота-изменника, который у нее ночевал, на седьмом – новость о поисках кота-актёра Семёна из Пермского театра «У Моста», которые трое суток велись на вокзале в Москве. Восьмое место заняла публикация о смерти на Аляске кота Стаббса, занимавшего 20 лет пост почетного мэра города Талкитна.

Сообщение о спасении в Калининграде упавшего на трассу котёнка оказалось девятым по популярности. Последним в ТОП-10 стоит кот-альпинист Граф из Нижнего Тагила, покоривший Эльбрус.

Добавим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 41 тыс. 800 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.