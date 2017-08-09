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Командующий ВДВ: Все цели, поставленные перед псковским десантом, успешно выполнены

Командующий ВДВ России, гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков положительно оценил подготовку псковских десантников по результатам показательных полковых тактических учений, которые прошли в сегодня, 9 августа, на полигоне  76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в Кислово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Я считаю, что все цели, которые поставлены на данном этапе, десантом выполнены успешно. Для обучаемых командиров соединений и привлеченных частей ВДВ эти учения станут точкой отсчета в их дальнейшей методической работе», — сказал Андрей Сердюков.

Он отметил, что в ходе тактических учений были поэтапно отработаны вопросы подготовки личного состава к десантированию и выполнению различных боевых задач. В их числе захват объектов в тылу противника, совершение десантно-штурмовых и рейдовых действий, захват выгодных рубежей, дорог, коммуникаций, а также ведение наступательных и оборонительных действий. Помимо учебных целей такие мероприятия направлены на изучение техники и обобщение информации для дальнейшего применения, рассказал командующий.

Андрей Сердюков также подчеркнул, что Воздушно-десантные войска планово оснащаются новыми образцами техники. Например, сегодня в ходе учений была десантирована новая боевая машина пехоты БМД-4М.

«Мы никому не угрожаем. Проводим эти мероприятия на своей территории и отрабатываем методические задачи», — добавил гвардии генерал-полковник Андрей Сердюков.

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