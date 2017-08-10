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Общество

Определён победитель конкурса проектов реконструкции квартала в центре Пскова

Определён победитель открытого общественного конкурса на эскизный проект реновации завода электротехнического оборудования (завод «ЭТО»), расположенного в  Пскове в  границах улиц Калинина, Свердлова и Советской. Как сообщил на своей странице в Instagram глава Пскова Иван Цецерский, выиграла творческое состязание студентка 4 курса архитектурного вуза псковичка Александра Смирнова.  Она получит премию в 26 тысяч рублей.

«Прекрасные архитектурные решения практически сделали единогласным решение конкурсной комиссии», - отметил Иван Цецерский.

Ранее генеральный директор ОАО «Завод ЭТО» Виктор Бибиков говорил о том, что главная идея конкурса патриотична: «Не должно быть в центре города завода. На этом месте хочется видеть красивые здания, соответствующие историческому облику города. Также немаловажный для инвестора факт: все коммуникации имеются, и они в рабочем состоянии». Всего в конкурсе участвовали 4 проекта. 

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