Выставка для учителей и педагогов открылась в псковской библиотеке

22:30, 10 августа 2017, ПАИ

В преддверии нового учебного года в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2) стартовала акция «За знаниями – в библиотеки». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в рамках акции в отделе абонемента работает выставка «С чего начинается школа. Мысли о педагогике» из цикла «Областная научная библиотека и информационные сервисы для науки и образования». На ней представлены книги, учебно-методические пособия, тесты для педагогов и родителей.

О том, как помочь школьнику сосредоточиться, с какими трудностями дети сталкиваются в процессе обучения, в какой тренировке нуждается память, рассказывает Е. Комаровская в издании «Как помочь школьнику? Развиваем память, усидчивость и внимание». Автор разбирает конкретные ситуации и дает план действий для их исправления

Причинам школьной неуспеваемости посвящена книга Е. Свистуновой «Если подростку трудно учиться в школе». В издание для педагогов и заинтересованных родителей включены рекомендации и упражнения, которые можно использовать в работе с подростками, испытывающими трудности в обучении.

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Е. Ямбург в труде «Школа и ее окрестности» делится многолетним опытом наблюдения за подростками и дает ответы на вопросы о том, в каком окружении должен расти ребенок, как найти правильное решение в конфликте ученика и учителя, когда ребенок начинает взрослеть.

С. Татарченкова в книге «Урок как педагогический феномен» раскрывает перед читателями историю «урока» длиною в три сотни лет - как он появился, как развивался, каким стал, каким должен быть.

Школьному руководителю приходится не только разбираться в инновациях, но и учитывать опыт коллег прошлой формации. Помочь в этом может книга Е. Советовой «Школа нового поколения». Административная работа».

Учебное пособие заслуженного работника высшей школы РФ, доктора педагогических наук, профессора В. Симонова «Педагогический менеджмент: Ноу –хау в образовании» отражает новое направление в педагогике и является итогом большой исследовательской и экспериментальной деятельности автора.

Эти и другие книги по теме можно взять на дом.

На сайте библиотеки представлена виртуальная выставка «Литература – педагогам» из цикла «Библиотека – специалисту».