Минобороны заявило, что десантник в Псковской области погиб из-за нарушений правил безопасности

17:50, 11 августа 2017, ПАИ

По информации Министерства обороны РФ, десантник в Псковской области 11 августа погиб от огнестрельного ранения, которое было получено из-за нарушения правил безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«11 августа 2017 года после завершения тактического учения на полигоне в Псковской области из-за нарушения требований безопасности от огнестрельного ранения погиб военнослужащий по контракту», - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной гибели военнослужащего ВДВ стало нарушение требований безопасности при обращении со стрелковым оружием.

Напомним, ранее ПАИ сообщало, что в Псковской области на территории полигона в Стругокрасненском районе погиб военнослужащий 76-й десантно-штурмовой дивизии. По неподтвержденным данным, речь идёт о военнослужащем 104-го полка, расквартированного в Черёхе. На место происшествия выехала следственная группа.

Учения проводились с 7 по 11 августа. Во время маневров десантники отрабатывали задачи по десантированию и ведению боевых действий полка на Западном направлении в условиях активного противодействия незаконных вооруженных формирований. Всего в учениях было задействовано около 2500 человек.