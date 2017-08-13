Грозы и до 27 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 августа

09:07, 13 августа 2017, ПАИ

13 августа в Псковской области прогнозируется переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, в отдельных районах - ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха днём составит от 22 до 27 градусов. Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе – порывы до 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.