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Общество

Грозы и до 27 градусов тепла ожидаются в Псковской области 13 августа

13 августа в Псковской области прогнозируется переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, в отдельных районах - ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха днём составит от 22 до 27 градусов. Ветер будет дуть юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе – порывы до 15-20 метров в секунду.  

Атмосферное давление - низкое. Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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