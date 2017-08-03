Александр Котов: Развитие строительной индустрии имеет важнейшее значение для укрепления экономики Псковской области

10:44, 13 августа 2017, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени парламентариев и себя лично поздравил псковичей с Днём строителя.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсобрания, Александр Котов обратил внимание на то, что сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники строительного комплекса, объединяющего множество специальностей от рабочего до архитектора.

«Строитель – это профессия, которая издревле пользуется заслуженным уважением в обществе. Созидательным трудом разных поколений строителей возведены уникальные псковские храмы и крепостные стены, в послевоенные годы подняты из руин города и сёла региона, в советское время построены школы, больницы, заводы», - сказал спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что сегодня развитие строительной индустрии имеет важнейшее значение для укрепления экономики Псковской области, для создания современных общественных пространств и комфортных жилых микрорайонов. «Отрадно, что в строительной отрасли региона трудятся профессионалы, шагающие в ногу со временем – опирающиеся на многовековой опыт псковских зодчих и современные достижения стройиндустрии», - сказал Александр Котов.

«От всей души желаю псковским строителям успехов! Пусть результаты вашей работы приносят радость людям и служат процветанию нашего региона и страны», - заключил он.