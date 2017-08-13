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Культура

Икона святого Трифона вернулась после реставрации в часовню на Чудском озере

Икона святого Трифона вернулась в село Кобылье Городище Гдовского района после реставрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил автор проекта – президент Фонда молодёжных и военно-исторических программ «КАЧУР» Александр Селезнёв.

Он отметил, что икону вернули на восточный фасад часовни, установленной на камне в Чудском озере.

Напомним, в 2013 году в Гдовском районе на месте Ледового побоища - в деревне Кобылье Городище - на камне, размером 3,5 на 3,5 метра, расположенном в 50 метрах от береговой линии Чудского озера, возвели часовню в часть святого Трифона - покровителя рыбаков и охотников, помогающего на Руси найти утерянное. Затем из храма Михаила Архангела туда перенесли освящённую икону. 

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