Икона святого Трифона вернулась после реставрации в часовню на Чудском озере
Икона святого Трифона вернулась в село Кобылье Городище Гдовского района после реставрации. Об этом Псковскому агентству информации сообщил автор проекта – президент Фонда молодёжных и военно-исторических программ «КАЧУР» Александр Селезнёв.
Он отметил, что икону вернули на восточный фасад часовни, установленной на камне в Чудском озере.
Напомним, в 2013 году в Гдовском районе на месте Ледового побоища - в деревне Кобылье Городище - на камне, размером 3,5 на 3,5 метра, расположенном в 50 метрах от береговой линии Чудского озера, возвели часовню в часть святого Трифона - покровителя рыбаков и охотников, помогающего на Руси найти утерянное. Затем из храма Михаила Архангела туда перенесли освящённую икону.