Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове

17:35, 14 августа 2017, ПАИ

19 августа Псковская областная универсальная научная библиотека примет участие в Медовом фестивале. На своей площадке сотрудники библиотеки презентуют виртуальный музей книги «Дыхание веков», а именно зал, посвященный бортничеству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Гостям фестиваля представится возможность познакомиться с редкими и ценными документами о пчеловодстве. Отдельная страница музея посвящена Александру Бутлерову.

Его знают как химика, однако именно Бутлерова пчеловоды называют «апостолом» рационального пчеловодства в России. В фондах библиотеки сохранилась небольшая брошюра под его редакцией «Различные способы искусственного размножения пчелиных семейств» 1874 года издания.

Будет открыта выставка современных книг о пчеловодстве и продуктах пчеловодства. Участники фестиваля получат в подарок от библиотеки рекомендательные списки «Читаем о пчеловодстве».

Сотрудники Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина проведут мастер-класс для детей по изготовлению закладок-уголков с символами фестиваля. Для маленьких гостей праздника заработает читальный зал, в котором будут представлены стихи, рассказы, легенды и сказки о пчелах и мёде.

На Медовом фестивале любой желающий сможет записаться в библиотеку, а также стать участником акции «Списанные книги» и пополнить свою домашнюю библиотеку бесплатно.

Кроме того, гости праздника смогут приобрести печатную продукцию, изданную Псковской областной библиотекой: календари, путеводители, открытки, закладки.

Также на фестивале издательскую продукцию по ценам от производителя представит Медиахолдинг Псковской области. При покупке двух и более книг в подарок можно будет выбрать ещё одно издание со специальной полки.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».