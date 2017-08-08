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Общество

Лучший псковский мёд определят гости Медового фестиваля

19 августа на Медовом фестивале в Детском парке Пскова пчеловоды со всей области развернут  медовые торговые ряды. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы праздника. 

На выставке можно будет не только приобрести мёд и продукцию пчеловодства, но и получить консультации специалистов о том, как правильно выбрать мёд, как его хранить, использовать в питании и лечебных целях.

В рамках праздника пройдет конкурс «Самый вкусный мёд». Победителя путём дегустации определит «народное жюри». У экспозиции каждой пасеки будет установлена ёмкость для голосования, волонтёры раздадут посетителям выставки купоны, которыми те проголосуют за понравившийся продукт. Вторая часть этого купона отправляется на розыгрыш призов среди гостей праздника. Они смогут выиграть мёд, а также сувениры от мастеров и партнёров фестиваля.

Отметим, что конкурс «Самый вкусный мёд» традиционно проводится в рамках Медового фестиваля. В прошлом году его выиграл пчеловод из Островского района Александр Дмитриев.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов.

 

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в двух кулинарных конкурса, которые пройдут в рамках фестиваля. Организатором одного из них выступает благотворительный марафон «Культ плова». Участникам состязания предстоит приготовить плов. Победителя определят в трех номинациях: «Лучший повар» и  «Лучший ресторан». Выберет их  жюри, а зрители назовут лучшего в номинации «Приз зрительских симпатий».

Также все желающие могут принять участие в конкурсе «Псковский медовик». Заявки на него принимаются до 18:00 17 августа. Подробнее об этом соревновании кулинаров здесь>>>.

 Желающим участвовать в фестивале и конкурсах необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд». 

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