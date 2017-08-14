Турчак доложил Путину о мерах по решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения

15:36, 14 августа 2017, ПАИ

В рамках рабочей встречи 14 августа губернатор Псковской области Андрей Турчак доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах по решению кадрового вопроса в сфере здравоохранения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе главы государства.

«Вы знаете, что мы испытываем острый дефицит кадров по узким специалистам, мы его оцениваем на уровне 450 человек. Вы давали поручение Министерству здравоохранения, Министерству образования проработать вопрос по открытию факультета лечебного дела в Псковском государственном университете. Хотел доложить, что вопрос решён: факультет открыт, получена лицензия образовательная, набор на сентябрь – 40 бюджетных мест, плюс, естественно, будут коммерческие места», - уточнил Андрей Турчак.

Кроме того, отметил губернатор, удалось договориться о создании базовой кафедры совместно с Санкт-Петербургским университетом Мечникова на базе нашей областной клинической больницы. «Это даст ещё порядка 35–40 специалистов по году, - отметил Андрей Турчак. - Это Мечниковская академия. Там есть лечебное дело, и ребята модульно будут обучаться: полгода находиться в Санкт-Петербурге, а полгода уже на практике у нас. У нас возврат в среднем где-то 70 процентов специалистов, а мы за счёт этого достигнем, думаю, того, что больше 90 процентов специалистов будут оставаться у нас».