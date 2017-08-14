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Политика

Президент поручил псковскому губернатору разобраться с вопросами, поднятыми гражданами в ходе «Прямой линии»

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Псковской области Андрею Турчаку решить вопросы, поднятые гражданами в ходе «Прямой линии» с главой государства, состоявшейся 15 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе президента.

В числе вопросов, перечисленных Владимиром Путиным, работа управляющих компаний, расселение аварийного жилья, пригородные железнодорожные перевозки, задержки выплаты заработной платы коммерческими предприятиями.

Напомним, сегодня, 14 августа, состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. Глава региона рассказал о ситуации в области и ответил на вопросы президента. 

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