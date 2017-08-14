Президент поручил решить земельную проблему псковича

15:45, 14 августа 2017, ПАИ

В ходе встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком президент России Владимир Путин озвучил один из вопросов, который поступил ему во время «Прямой линии»: пскович просил помочь ему в решении проблемы с недвижимостью, сообщает официальный сайт Кремля.

«Человек пишет, что купили земельный участок, причём выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда. А кто же тогда выдал документы?» - рассказал президент.

При этом Владимир Путин заметил, что вины людей в произошедшем нет, а вот с чиновниками, участвовавшими в оформлении земли, нужно разобраться. Он добавил, что произошла данная ситуация не так давно – около 2 лет назад.

Глава государства поручил губернатору решить проблему обратившегося псковича. «Если нужно внести изменения в порядок и землеустройства, и лесного фонда, я готов даже на федеральном уровне этот вопрос решить, если требуется. Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться», - сказал Владимир Путин.

«Обязательно», - ответил Андрей Турчак.

Президент также обратил внимание на то, что для людей необходимо минимизировать неудобства, не лишать их собственности и имущества.

Он также напомнил, что были и другие вопросы на «Прямой линии» от жителей Псковской области.

«Владимир Владимирович, мы все вопросы, которые поступили по псковскому региону, обязательно проработаем. Часть из них уже нашли алгоритмы своего решения, поставлены в реестр, и каждый орган исполнительной власти просто расписан по каждому поручению. Всё будет сделано», - заключил губернатор.