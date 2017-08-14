0
17:35
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14:38
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
12:42
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
11:14
Медовый Спас празднуется 14 августа
11:06
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
10:13
Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»
09:54
Новостройки Пскова в одной экскурсии покажет «Авентин» 19 августа
Еще новости
Общество

Президент поручил решить земельную проблему псковича

В ходе встречи с губернатором Псковской области Андреем Турчаком президент России Владимир Путин озвучил один из вопросов, который поступил ему во время «Прямой линии»: пскович просил помочь ему в решении проблемы с недвижимостью, сообщает официальный сайт Кремля.

«Человек пишет, что купили земельный участок, причём выполнили все формальности, документы выданы кадастровой палатой, все разрешения получены, а сейчас прокуратура к ним предъявляет претензии и пытается их выселить, ссылаясь на то, что это земли лесного фонда. А кто же тогда выдал документы?» - рассказал президент.

При этом Владимир Путин заметил, что вины людей в произошедшем нет, а вот с чиновниками, участвовавшими в оформлении земли, нужно разобраться. Он добавил, что произошла данная ситуация не так давно – около 2 лет назад.

Глава государства поручил губернатору решить проблему обратившегося псковича. «Если нужно внести изменения в порядок и землеустройства, и лесного фонда, я готов даже на федеральном уровне этот вопрос решить, если требуется. Но мне кажется, что вы и на месте сможете разобраться», - сказал Владимир Путин.

«Обязательно», - ответил Андрей Турчак.

Президент также обратил внимание на то, что для людей необходимо минимизировать неудобства, не лишать их собственности и имущества.

Он также напомнил, что были и другие вопросы на «Прямой линии» от жителей Псковской области.

«Владимир Владимирович, мы все вопросы, которые поступили по псковскому региону, обязательно проработаем. Часть из них уже нашли алгоритмы своего решения, поставлены в реестр, и каждый орган исполнительной власти просто расписан по каждому поручению. Всё будет сделано», - заключил губернатор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
14 августа 2017
Библиотечная площадка с виртуальным музеем будет работать на Медовом фестивале в Пскове
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
14 августа 2017
Строители приступили к усилению проезжей части путепровода Великих Лук
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей
14 августа 2017
На «горячую линию» связи с избирателями поступили первые обращения псковичей 3
Медовый Спас празднуется 14 августа
14 августа 2017
Медовый Спас празднуется 14 августа
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
14 августа 2017
Улица Некрасова и Зональное шоссе в Пскове прошли комиссионную приёмку после ремонта
Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»
14 августа 2017
Массажное оборудование представит на Медовом фестивале компания «Нуга Люкс»
Новостройки Пскова в одной экскурсии покажет «Авентин» 19 августа
14 августа 2017
Новостройки Пскова в одной экскурсии покажет «Авентин» 19 августа
Инспекторам ГИБДД разрешат останавливать машины в любом месте, но запретят курить и грубить
14 августа 2017
Инспекторам ГИБДД разрешат останавливать машины в любом месте, но запретят курить и грубить

Идет загрузка...