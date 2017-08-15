Штрафов на 200 тысяч рублей получили псковские охотники в этом году

11:44, 15 августа 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора проведено 2 тысячи 308 рейдовых мероприятий, к административной ответственности за нарушение законодательства об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов привлечены 144 человека, наложено штрафов на сумму 200,5 тысяч рублей. Об этом в рамках доклада «Об итогах работы Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды в 2017 году» сообщил председатель госкомитета Виктор Мусатов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания администрации региона.

По словам Виктора Мусатова, основными видами нарушения законодательства является охота без разрешительных документов и непредоставление сведений о добытых охотничьих ресурсах.

«По-прежнему не привлечены к ответственности лица, незаконно добывшие лося на территории Дновского района, и практически с поличным пойманные охотоведами Порховского и Дновского районов. Следует отметить, что работа по сбору доказательств осуществлялась фактически только вышеупомянутыми охотоведами. Преступление в охотничьей среде считается резонансным и от результатов его расследования зависит репутация службы охотничьего надзора. В настоящее время постановление о приостановлении уголовного дела отменено природоохранным прокурором. Дело передано в Порховский межрайонный следственный отдел», - уточнил Виктор Мусатов.

В рамках обсуждения доклада губернатор Андрей Турчак поручил своему заместителю Максиму Жаворонкову уточнить, почему в следственном комитете не дают госкомитету по природопользованию ознакомиться с уголовным делом по лосю.