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Политика

Турчак поручил провести проверку по земельной проблеме псковича, на которую ему указал президент

Сегодня на заседании администрации Псковской области губернатор Андрей Турчак поручил провести проверку по земельной проблеме Владимира Сенчука из Тямшанской волости Псковского района, разобраться с которой главу региона накануне попросил президент Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчак рассказал, что обратившийся в главе государства житель области 2 года назад продал квартиру, приобрел участок в Тямшанской волости и построил дом. При этом ранее с данным земельным участком проводилось несколько сделок, и они не вызывали вопросов у контролирующих органов, однако в данном случае природоохранная прокуратура заявила, что строительство дома незаконно, так как участок находится на землях лесного фонда.

«Правильно вчера президент сказал: человек не должен страдать от чиновников. А здесь страдает семья, которая выбрала местом жительства сельскую территорию, которая пустеет у нас», – отметил губернатор.

Он поручил провести проверку по этому вопросу и попросил проконтролировать её ход своего заместителя Максима Жаворонкова, а также областную прокуратуру. Турчак также напомнил, что президент пообещал поддержать необходимые для разрешения подобных ситуаций законодательные изменения на федеральном уровне если потребуется.

«Зеленая папка [папка на столе у главы государства с обращениями жителей Псковской области, о которых шла речь на встрече с Андреем Турчаком 15 августа – ПАИ] небольшая, но это вопросы наших граждан. Когда они обращаются к президенту, это значит, что они исчерпали инструменты на местном уровне. Давайте не подводить себя, коллег, президента. Все вопросы с «Прямой линии» должны быть решены».

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