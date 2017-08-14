Турчак поручил провести проверку по земельной проблеме псковича, на которую ему указал президент

11:11, 15 августа 2017, ПАИ

Сегодня на заседании администрации Псковской области губернатор Андрей Турчак поручил провести проверку по земельной проблеме Владимира Сенчука из Тямшанской волости Псковского района, разобраться с которой главу региона накануне попросил президент Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Турчак рассказал, что обратившийся в главе государства житель области 2 года назад продал квартиру, приобрел участок в Тямшанской волости и построил дом. При этом ранее с данным земельным участком проводилось несколько сделок, и они не вызывали вопросов у контролирующих органов, однако в данном случае природоохранная прокуратура заявила, что строительство дома незаконно, так как участок находится на землях лесного фонда.

«Правильно вчера президент сказал: человек не должен страдать от чиновников. А здесь страдает семья, которая выбрала местом жительства сельскую территорию, которая пустеет у нас», – отметил губернатор.

Он поручил провести проверку по этому вопросу и попросил проконтролировать её ход своего заместителя Максима Жаворонкова, а также областную прокуратуру. Турчак также напомнил, что президент пообещал поддержать необходимые для разрешения подобных ситуаций законодательные изменения на федеральном уровне если потребуется.

«Зеленая папка [папка на столе у главы государства с обращениями жителей Псковской области, о которых шла речь на встрече с Андреем Турчаком 15 августа – ПАИ] небольшая, но это вопросы наших граждан. Когда они обращаются к президенту, это значит, что они исчерпали инструменты на местном уровне. Давайте не подводить себя, коллег, президента. Все вопросы с «Прямой линии» должны быть решены».