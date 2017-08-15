Вера Емельянова: Информация об изменении оплаты труда медработников была подана некорректно

22:27, 15 августа 2017, ПАИ

Проект постановления администрации области «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников медицинских организаций Псковской области», который сегодня рассматривался в ходе заседания администрации Псковской области и был отправлен на доработку губернатором Андреем Турчаком, был представлен председателем Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорем Потаповым некорректно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В своем докладе Игорь Иванович отметил, что постановление администрации разработано в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ „Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников“ и повлечет за собой сокрашение оклада у ряда фельдшеров-лаборантов. Между тем, отсылка к приказу Минтруда была сделана некорректно. Документ касался исключительно утверждения профессиональных квалификационных групп медработников. Руководством страны перед всеми регионами, Министерствами и ведомствами поставлена задача, что любые изменения в уровне зарплаты работников бюджетной сферы должны быть направлены исключительно в сторону повышения уровня их благосостояния. От имени Администрации Псковской области приношу извинения Министерству труда и социальной защиты РФ за некорректную информацию. К Игорю Ивановичу будет применено дисциплинарное взыскание», — сказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.