Участники Медового фестиваля в Пскове окунутся в мир латиноамериканских танцев

11:12, 16 августа 2017, ПАИ

На Медовом фестивале в Пскове все гости смогут окунуться в мир солнечных латиноамериканских танцев, которые представит на празднике школа La Casa Loca. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы праздника.

В этом году школе La Casa Loca исполняется 10 лет, и многие жители Пскова уже привыкли видеть на улицах города пары, двигающиеся под ритмы кубинской сальсы, доминиканской бачаты и африканской кизомбы, то, что раньше было экзотикой, сейчас доступно каждому, независимо от возраста и комплекции.

«На «Медовом фестивале» вместе с преподавателями и танцорами La Casa Loca все желающие смогут научиться танцевать сальсу, бачату, кизомбу, а также выучить и станцевать яркий летний танец под самую популярную сейчас в мире песню – Despacito», - отметили организаторы.

«Свобода в танце!» - так звучит слоган школы, здесь ждут всех любителей хорошей музыки, движения и общения.

На «Медовом фестивале» танцплощадка заработает в зоне амфитеатра с 16:00.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации.

Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».