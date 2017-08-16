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Общество

На Медовом фестивале кофейня Milk and Cookies угостит псковичей десертами

19 августа на Медовом фестивале в Пскове кофейня Milk and Cookies (улица Карла Маркса, 9) угостит псковичей оригинальными десертами. Специально для фестиваля кондитеры приготовят медовик с апельсиновым курдом и крем-чиз, медовик с орешками, карамелью и крем-чиз, капкейки-медовики с карамелью и шапкой крем-чиз и оригинальным декором. С собой также можно будет взять кофе, попробовать фирменное печенье  и несколько видов мороженого. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в кофейне.

«Кофейня открылась 8 марта этого года, с тех пор мы работаем для вас каждый день до 20 часов. Мы варим кофе класса спешелти, это означает, что в зерно полностью состоит из арабики, которая была выращена на высоте более 1000 метров, - рассказали в Milk and Cookies. - Там дерево особенно подвержено воздействию внешних факторов, и оно постоянно борется за выживание, все соки отдавая в плоды. Также зёрна проходят специальный процесс сортировки (до 15 ступеней) и особый способ сбора и обработки. Таким образом достигается наилучшее качество готового напитка. Попробовав раз вы сразу почувствуете разницу! Если и пить кофе, так самый лучший, а посредственный можно и дома сварить».

Для кофейных гурманов продаётся отборное свежеобжаренное зерно с лучших плантаций мира. «Также вы можете приобрести ручные кофемолки, гейзерные кофеварки и турки для домашнего использования. Помимо самого вкусного кофе у нас вы найдёте много видов фирменного печенья, которое уже успело полюбиться многим нашим гостям. Любители сладенького не останутся равнодушными, попробовав авторские десерты от нашего кондитера. В нашей кофейне постоянно действует акция на завтраки, также часто мы проводим различные акции для любителей американо, или молочных коктейлей. Приходите в гости, не откажите себе в истинном наслаждении вкусом», - приглашают псковичей.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

 Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

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