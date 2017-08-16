Псковичей приглашают присоединиться к проекту фонда «Общественное мнение» и Высшей школы экономики

18:08, 16 августа 2017, ПАИ

Псковских студентов приглашают принять участие исследовательской экспедиции в Псковскую область, которую с 20 по 30 августа организуют фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и Высшая школа экономики (ВШЭ). Как сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ФОМ, заявку на участие в ней можно подать до 17 июля включительно по адресу info@fomlabs.ru.

Ранее ПАИ сообщало, что экспедиция в Псковскую область – это междисциплинарный проект, который объединит социологов, историков, а также художников, архитекторов и дизайнеров. Ее участники будут изучать «городскую мифологию, локальную идентичность, символы места». В итоге каждая команда, опираясь на материалы собственных исследований, разработает проект нового культурного объекта или маршрута.

В процессе изучения идентичности и «точек сборки» местных сообществ предполагается взятие интервью у краеведов, работников культуры и социальных активистов. Затем, «опираясь на собранные нарративы и собственные наблюдения, команды создадут художественные проекты». «Это может быть как целый музей, так и небольшая инсталляция», - поясняют организаторы. По их словам, «такие объекты нужны, чтобы закреплять в пространстве представления жителей о себе».

По результатам экспедиции будет подготовлен буклет с исследовательскими материалами и проектами участников.