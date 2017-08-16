Работа за так

18:18, 16 августа 2017, ПАИ

В истории России, да и Псковской области, уже не раз так было. Известный бизнесмен идет в политику. Или решает заняться общественной деятельностью. Городу и миру возвещает о том, какой он замечательный человек: построил с нуля дело, занимается благотворительностью, теперь вот о России-матушке думу думает, как бы обустроить.

В 1990-е такие «песни» пользовались большой популярностью: народ бизнесменов выбирал во власть без особого разбора – главное, что глаза добрые. И только потом на поверхность вылезали уголовные дела, масштабные махинации и прочий криминал. И вдруг оказывалось, что на предприятиях доброго бизнесмена люди работают за копейки и бесправны.

Казалось бы, те времена давно прошли, избиратель стал более разборчив и придирчив. Но история циклична и имеет свойство повторяться.

На нынешних выборах в гордуму есть пара десятков кандидатов, особо ничем не приметных. Часть из них баллотируется в депутаты от «Справедливой России», часть – от КПРФ и Партии пенсионеров. Объединяет их одно: все они - приближенные или сотрудники компаний скрывающегося от российского правосудия в Израиле беглого бизнесмена Михаила Гавунаса. Жажда мести, огромный опыт «серого кардинала» и финансовые возможности последнего направлены на эскалацию в Псковской области все новых и новых конфликтов.

Нынешняя кампания – не исключение. И если не все два десятка кандидатов Гавунаса на слуху, то те, кто составляет передовой отряд, пытается предстать перед псковичами в образе обаятельных и добрых людей, не жалея на это ресурсов своего босса.

Собственно, все, что написано выше, для внимательных читателей давно не новость.

Сегодня расскажем только одну небольшую, но показательную историю. Которая, думается нам, обогатит образ гавунасских ставленников.

Из конвертов – в ведомости

В декабре 2016 года областные профсоюзы, союз промышленников и предпринимателей области и региональные власти инициировали подписание соглашения о минимальной зарплате на 2017 год. Для внебюджетного сектора экономики она устанавливалась в размере 11 тысяч 450 рублей. По мнению экспертов, в результате это позволит не только поднять уровень зарплат, в первую очередь, работников неквалифицированного труда, но и вывести часть зарплат из теневой экономики.

По мнению лидера профсоюзов Ульяны Михайловой, исполнение соглашения затронуло бы несколько десятков тысяч человек, работающих в сфере торговли, на предприятиях среднего бизнеса, в организациях с количеством сотрудников 50 и более человек. Это продавцы, охранники, швеи, водители, официанты и так далее. Не секрет, что очень многие из них существенную часть зарплат получали в конвертах.

Соглашение было подписано 29 декабря 2016 года. С этого момента работодатели, не желающие улучшать условия работы своим сотрудникам, в течение 30 дней должны были прислать мотивированный отказ в комитет области по труду и занятости.

Всего из огромной общей массы работодателей региона нашлось 30 отказников. И отгадайте, кто составил их значительную, если не сказать львиную, часть?

Компании, аффилированные с Михаилом Гавунасом. Одна из них – ООО «Империал» во главе с Николаем Рассадиным.

На политику, а не сотрудников

«Империал» - жемчужина в бизнес-империи Гавунаса. Директора ООО Николая Рассадина принято считать правой рукой беглого олигарха.

Похоже, именно ООО «Империал» является источником финансирования не только выборной кампании самого Рассадина, но и двух десятков остальных кандидатов от Гавунаса. А значит, нельзя исключать, что «Империал» финансирует и предвыборные кампании коммунистов и справедливороссов.

А деньги у компании есть.

Например, еще в 2015 году выручка ООО «Империал» составила более 2,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль – более 8 миллионов! Нелишним будет напомнить, что торговое предприятие – это еще и огромные обороты наличных денег.

Словом, на политическую активность – акции, баннеры с Гавунасом, которыми увешана вся область, участие в выборах и даже социальные и благотворительные акции (надо же заботиться об имидже) – денег хватало и хватает.

Денег не хватает только для одного - справедливо платить своим сотрудникам.

Еще в январе 2017 года директор ООО «Империал» ответил в комитет по труду и занятости: «Повышение заработной платы до установленных региональным соглашением значений повлечет увеличение фонда зарплаты на 2 840 670 рублей в месяц… В настоящее время Общество находится в тяжелом финансовом положении…»

То есть, еще раз, что происходит: на выборы и политику – деньги есть, на собственных сотрудников – нет. Тяжелое финансовое положение, знаете ли.

Между тем, в «Империале» работают обычные псковичи. Которых вот так просто хозяева могут сделать заложниками своих политических амбиций и желания отомстить.

Конвертация денег

И еще. Сумма почти в 3 млн рублей в месяц, которую ООО «Империал» заявил как не хватающую для повышения минимальной зарплаты по соглашению до 11 450 рублей, тоже показательна. Она демонстрирует, что число сотрудников предприятия, получающих существенно меньше этой суммы, очень велико.

Простой математический расчет. Чтобы узнать число сотрудников «Империала», нуждающихся в повышении своей зарплаты до минимальной согласно этому соглашению, надо заявленную нехватающую сумму средств (2,8 млн) поделить на сумму, не хватающую для повышения одному сотруднику.

Считаем.

Допустим, сотрудники «Империала» в начале года получали МРОТ – 7500 рублей. То есть работодателю не хватало накинуть для выполнения соглашения каждому сотруднику чуть менее 4000 рублей. Добавим к этим 4 тысячам налоги – и получим около 5300 рублей. Такую сумму в итоге должен был изыскать Николай Рассадин для того, чтобы стать участником соглашения – и социально ответственным бизнесменом, коим он, кажется, себя и считает.

Делим 2,8 млн рублей на 5300 – и получаем чуть более 500. То есть именно столько человек предположительно получают в ООО «Империал» смешные деньги.

Вы в это верите? И мы верим с трудом.

Но это может означать и еще одно – не хватающую до нормальной зарплаты сумму сотрудники могут получать в конвертах. Конечно, это не более чем предположение.

Может (и даже скорее всего) Николай Рассадин слукавил, написал в комитет по труду и занятости, что ему не хватает 3 млн в месяц, ну, чтобы отстали.

Кстати, средняя зарплата в торговле (именно средняя!) составляет около 19,5 тысячи рублей.

Как мы попробовали показать на примере ООО «Империал», между показушной картинкой о социальной ответственности бизнеса и реальным положением вещей – огромный разрыв. Жаль только, что жертвами лукавства становятся рядовые псковичи – сотрудники большой компании.

Впервые опубликовано в газете «Псковская правда»