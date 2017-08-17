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Общество

Мини-тренировку устроит детская футбольная школа «Юниор» на Медовом фестивале в Пскове

Псковская детская футбольная школа «Юниор» устроит мини-тренировку на Медовом фестивале, который пройдет в Пскове 19 августа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Кроме того, родители смогут пообщаться с тренером о перспективах занятий ребенка в школе и получить купон на бесплатное пробное занятие, которое состоится в школе 22 августа.

Футбольная школа «ЮНИОР» приглашает детей от 3-х до 8 лет на занятия по футболу на 2017-2018 учебный год. «Юниор» - крупнейшая в России сеть частных спортивных школ, филиал которой работает в Пскове. Опираясь на опыт испанских и немецких коллег, уникальную программу тренировок для малышей составили доцент университета физической культуры и спорта имени Лесгафта Сергей Герасимец и заслуженный тренер России Владимир Гречишкин.

В футбольной школе дети выполняют упражнения, которые максимально подходят для их возраста. Кроме того, ребёнок познаёт культуру общения с ровесниками. Тренер уделяет максимальное внимание персонально каждому подопечному. Для этого на одного тренера приходится восемь детей.

«В «Юниоре» ваш ребёнок научится быть смелым и побеждать, улучшит навыки общения со сверстниками, разовьёт природные данные, найдёт отличных друзей, освоит технику игры в футбол, сформирует характер лидера и всегда будет в отличном настроении», - отметили в школе.

Заявку на пробное занятие можно оставить на сайте. Прямой телефон в Пскове: 8-911-355-64-88, круглосуточная бесплатная телефонная линия: 8-800-333-30-94.

Напомним, Медовый фестиваль пройдёт в Детском парке Пскова 19 августа с 10:00 до 18:00. Он будет включать в себя целый ряд тематических площадок. Помимо традиционной медовой ярмарки, на которой представят свою продукцию псковские пасечники, гостей фестиваля ждут гигантский торт-медовик, средства от продажи которого пойдут на благотворительные цели, многочисленные развлекательные площадки для всех возрастов, конкурсы и выступления артистов. Традиционно на фестивале будет определён самый вкусный мёд. Выберут победителя сами гости праздника путём голосования после дегустации. 

 Желающим участвовать в фестивале необходимо обратиться по телефону 8-911-361-51-02, написать администраторам группы «Медовый фестиваль – 2016» в социальной сети «ВКонтакте» или на адрес электронной почты o-bannik@yandex.ru.

Отметим, псковский медовый праздник уже известен далеко за пределами региона. В 2013 году он стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Гастрономический туризм» и победителем Всероссийского конкурса событийного туризма «Russian open Event Expo» в номинации «Экологический туризм».

Фестиваль проводит Медиахолдинг Псковской области при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре. Цель мероприятия – поддержка местных производителей продукции пчеловодства и продвижение бренда «Псковский мёд».

 

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