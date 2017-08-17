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На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове

Начиная с 9:00 17 августа на «горячую линию», организованную в преддверии Единого дня голосования 10 сентября, поступили 15 сообщений о попытках подкупа избирателей в Пскове. Как сообщил Псковскому агентству информации руководитель общественной «горячей линии» по связи с избирателями Семен Никонов, обращения поступали с Рижского проспекта, а также с улиц Юбилейная, Инженерная, Труда.

Позвонившие псковичи, по его словам, сообщают, что к ним приходят агитаторы, которые предлагают заключить договоры, по которым избиратели могут получить 2 тысячи рублей, если проголосуют (желательно досрочно) за конкретного кандидата. После заключения договора, рассказывают дозвонившиеся на «горячую линию» горожане, им обещали сообщить дальнейшие инструкции.

«Агитаторы приходят от [самовыдвиженца Николая] Рассадина, [кандидата от «Справедливой России» Юлии] Пожидаевой, [кандидата от КПРФ Александра] Баева, [самовыдвиженца Александра] Лоско», - добавил Семен Никонов. По его словам, позвонившие на «горячую линию» с жалобами охотно сообщают свои персональные данные и контакты и выражают готовность при необходимости подтвердить свои слова.

Руководитель «горячей линии» добавил, что все обращения будут обобщены и направлены в Избирательную комиссию Псковской области для проведения проверки изложенных в них фактов.

Напомним, сегодня Территориальная избирательная комиссия Пскова рассматривает поступившую 15 августа жалобу главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Ивана Цецерского на действия кандидатов от «Справедливой России». 

По информации Ивана Цецерского, справедливороссы «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». В частности, «кандидаты «Справедливой России» обещают произвести вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования за них».

«Горячая линия» для связи с избирателями работает в Псковской области с 10 августа в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону 8-900-995-64-01. В этом году она организована  Общественной палатой Псковской области, псковским отделением Ассоциации  юристов, Центром  правового просвещения и медиации, Молодежным парламентом  Псковской области.

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