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Политика

ТИК направил обращение Ивана Цецерского о подкупе справедливороссами избирателей в УМВД для проверки

Территориальная избирательная комиссия города Пскова приняла решение направить обращение главы Пскова Ивана Цецерского с сообщением о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» в УМВД России по городу Пскову с целью проверки и привлечения виновных в случае подтверждения данных фактов. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания ТИК, которое проходит сегодня, 17 августа.

Напомним, 15 августа глава Пскова, кандидат в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Иван Цецерский обратился в ТИК с жалобой на действия кандидатов от «Справедливой России». По его информации справедливороссы «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». В частности, «кандидаты «Справедливой России» обещают произвести вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования за них».

«Я нисколько не сомневаюсь, что это идёт от одного избирательного штаба – Брячака Олега Михайловича. Моё предположение должно быть подтверждено утвердительными действиями всего блока наших правоохранительных органов», - заявил Иван Цецерский в ходе заседания.

Представители «Справедливой России» же заявили, что представленные в ТИК материалы «не содержат реквизитов, не имеют правового значения, а кандидаты могут самостоятельно определять порядок и содержания своей агитации».

Лидер регионального отделения «СР» на заседании ТИК также отрицал причастность к изложенным в заявлении фактам. «Может, мои отпечатки там остались, моё ДНК?» - поинтересовался Олег Брячак. «Я думаю, что если вы не сумеете доказать, а это невозможно, что это моих рук дело, что это я сделал, вам придется отвечать по этой статье [о клевете], а это уголовная статья», - заявил он Ивану Цецерскому.

В итоге с решением ТИК направить обращение главы города для проверки в УМВД согласились как сам Иван Цецерский, так и руководитель регионального отделения «Справедливой России» Олег Брячак.

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