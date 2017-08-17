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Политика

Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации

«Избирательная комиссия Пскова дала принципиальную оценку фактам и документам представленными кандидатом Иваном Цецерским», - заявил корреспонденту Псковского агентства информации председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков, комментируя итоги заседания ТИК города по факту жалобы главы Пскова, кандидата в депутаты Псковской городской Думы Ивана Цецерского о подкупе избирателей кандидатами от  «Справедливой России».

«К установлению организаторов и исполнителей из числа иных лиц, в том числе  «агитаторов», выполняющих организационную работу, и обещающих избирателям города произвести вознаграждение в зависимости от итогов голосования  за кандидата или партию, подключены ведомства правоохранительного блока, - напомнил Николай Цветков. - Уверен, что правоохранительные органы развернут широкомасштабную оперативную розыскную деятельность и установят факты и лица, участвующих в подобной «агитации» избирателей».

Напомним, в четверг, 17 августа, ТИК Пскова приняла решение направить обращение кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва от партии «Единая Россия» Ивана Цецерского с сообщением о подкупе избирателей кандидатами от «Справедливой России» в УМВД России по Пскову с целью проверки и привлечения виновных в случае подтверждения данных фактов.

15 августа  Иван Цецерский обратился в ТИК с жалобой на действия кандидатов от «Справедливой России». По его информации справедливороссы «грубо нарушают условия проведения предвыборной агитации путем осуществления действий, содержащих признаки подкупа избирателей». В частности, «кандидаты «Справедливой России» обещают произвести вознаграждение избирателей в зависимости от итогов голосования за них».

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