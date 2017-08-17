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Политика

Председатель облизбиркома призвал жителей Пскова не становится соучастниками преступления

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков призвал жителей Пскова не дать сделать себя «стрелочниками».

«Считаю важным обратиться к тем жителям города Пскова, которые вольно или невольно вовлечены или будут вовлечены в «грязные технологии» и «сомнительные схемы» криминального оттенка, - заявил он корреспонденту Псковского агентства информации. - Хочу предупредить, что за якобы «законными действиями» отдельных кандидатов и партий на деле могут оказаться противоправные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

«Не дайте сделать себя «стрелочником», когда заказчики скроются, например, за «депутатской неприкосновенностью», вы будете наказаны за преступление предусмотренное частью 2 статьи 141 Уголовного кодекса России, - обратился Николай Цветков к жителям Пскова. - Предлагаемые вам 1000 или 2000 рублей за ваш голос ничто по сравнению со штрафом до 300 000 рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет. Не позвольте разрушить вашу судьбу и жизненные планы».

Ранее сообщалось, что 17 августа на «горячую линию», организованную в преддверии Единого дня голосования 10 сентября, поступили 15 сообщений о попытках подкупа избирателей в Пскове. Позвонившие псковичи сообщают, что к ним приходят агитаторы, предлагающие заключить договоры, по которым избиратели могут получить 2 тысячи рублей, если проголосуют (желательно досрочно) за конкретного кандидата. После заключения договора, рассказывают дозвонившиеся на «горячую линию» горожане, им обещали сообщить дальнейшие инструкции.

«Агитаторы приходят от [самовыдвиженца Николая] Рассадина, [кандидата от «Справедливой России» Юлии] Пожидаевой, [кандидата от КПРФ Александра] Баева, [самовыдвиженца Александра] Лоско», - сообщил руководитель общественной «горячей линии» по связи с избирателями Семен Никонов,. По его словам, позвонившие на «горячую линию» с жалобами охотно сообщают свои персональные данные и контакты и выражают готовность при необходимости подтвердить свои слова.

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