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Политика

Сергей Белов: Надзорное ведомство даст оценку фактов подкупа, изложенных в жалобе Цецерского

Прокурор Псковской области Сергей Белов сегодня, 17 августа, в эфире ПАИ-live заявил, что областное надзорное ведомство со своей стороны даст оценку фактам, изложенным в обращении главы Пскова Ивана Цецерского в ТИК Пскова о признаках подкупа избирателей в пользу кандидатов от «Справедливой России» и ряда других кандидатов в депутаты Псковской городской Думы.

«Там сейчас проводится проверка. Здесь есть разделение полномочий, обращение рассматривает избирательная комиссия. Но мы не стоим в стороне. Что касается факта этого подкупа, я думаю, мы тоже посмотрим и дадим оценку», — сказал Белов.

Она также добавил, что данную ситуацию прежде всего необходимо оценивать с правовой точки зрения: являются ли представленные в ТИК документы подкупом. «Знаете, как раньше у нас было: люди ходят по подъездам, а возле подъезда стоит машина. И агитаторы приглашают людей выйти на улицу, говорят: «Голосуйте за нас, а если проголосуете — будет хорошо. И вот мы вам [дадим] по килограмму сахарного песка, того-то и того-то. Это, безусловно, подкуп. Как в данном случае — нужно посмотреть документы, всё взвесить».

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