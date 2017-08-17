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Дмитрий Месхиев: Я бы хотел, чтобы гостями «Заповедника» были очень умные люди

«Я бы хотел, чтобы гости фестиваля «Заповедник» несли бы в себе не классическую попсовую известность, а чтобы это были такие очень умные люди», - заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 17 августа.

«Хочется привозить сюда «головастиков». Конечно, мы будем звать на фестиваль звезд, но не только киноартистов», - пообещал он, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Дмитрий Месхиев рассказал, что ожидается участие в фестивале режиссёра Андрея Звягинцева, который представит свой фильм «Нелюбовь» и встретится со зрителями.  «На 90% это произойдет. 16 числа он прилетает из Торонто, где была представлена его картина. Если не получится, то мы пригласим его вне рамок фестиваля. Просто может включиться фактор авиаперевозок», - добавил он.

Также директор ТДК пригласил всех на концерт  группы «The Retuses» в Финском парке.  «Это очень  интересная группа, советую прийти, - сказал он - Некоторые композиции этой группы я взял в свою новую картину».

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