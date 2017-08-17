Дмитрий Месхиев: Я бы хотел, чтобы гостями «Заповедника» были очень умные люди

18:10, 17 августа 2017, ПАИ

«Я бы хотел, чтобы гости фестиваля «Заповедник» несли бы в себе не классическую попсовую известность, а чтобы это были такие очень умные люди», - заявил руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев на пресс-конференции 17 августа.

«Хочется привозить сюда «головастиков». Конечно, мы будем звать на фестиваль звезд, но не только киноартистов», - пообещал он, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, Дмитрий Месхиев рассказал, что ожидается участие в фестивале режиссёра Андрея Звягинцева, который представит свой фильм «Нелюбовь» и встретится со зрителями. «На 90% это произойдет. 16 числа он прилетает из Торонто, где была представлена его картина. Если не получится, то мы пригласим его вне рамок фестиваля. Просто может включиться фактор авиаперевозок», - добавил он.

Также директор ТДК пригласил всех на концерт группы «The Retuses» в Финском парке. «Это очень интересная группа, советую прийти, - сказал он - Некоторые композиции этой группы я взял в свою новую картину».