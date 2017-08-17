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Происшествия

Три человека пострадали в ДТП в Дновском районе

17 августа около 17:20 в Дновском районе на 10-м километре  дороги между деревнями Белая и Хотовань 19-летняя девушка-водитель автомашины «Форд Фокус» на прямом участке трассы не справилась с управлением. В  результате автомобиль выехал на полосу встречного движения и вылетел в кювет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В аварии травмы поучила водитель «Форда» и двое её пассажиров – 36-летняя женщина и 14-летняя девочка. Все трое госпитализированы.

Других ДТП за минувшие сутки в Псковской области не зарегистрировали. На дорогах региона были задержаны 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

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