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Архитектор о реконструкции улицы Свердлова в Пскове: Надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести деревья и посадить новые

Автор проекта реконструкции улицы Свердлова в Пскове, архитектор Лариса Нуколова сегодня, 18 августа, в ходе выездного совещания членов наблюдательного совета туристического кластера «Псковский», прокомментировала претензии дендрозащитников, которые выступали против планов по массовой вырубке деревьев в рамках работ по преображению территории возле стены Окольного города.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Лариса Нуколова заявила: «Планы вырубки всех напугали, но я еще в 2015 году говорила на градостроительном совете, методсовете, всех слушаниях, что вырубка будет максимальной. Тут не просто реконструкция, а замена всех сетей: водопровод, канализация, связь, газ, ливнёвка. Кроме того, планируется корректировка дорожного полотна: ширины улицы и тротуаров, обустройство островков безопасности и так далее. Тут памятник — стена Окольного города. Подходы к нему тоже будут расчищаться от балласта. Это все требует работ по сносу деревьев».

«Нужно раскрыть сам памятник. Всё это планировали не просто инженеры, а специалисты-реставраторы, имеющие опыт работы с памятниками, — продолжила архитектор. — Деревья растут в непосредственной близости от фундаментов. Кроме того, многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Если уж делаем реконструкцию улицы, надо на 100% воспользоваться ситуацией, снести и посадить новые деревья. Но не прутики, а уже большие деревья. Запланировано, что будут сажать в ямы 2х2 метра. Важно, как дальше будут соблюдать рекомендации по уходу, поливу, обрезке».

Лариса Нуколова отметила, что все подготовительные работы для начала реконструкции ведутся в соответствии с дендропланом и порубочным планом, который был скорректирован по итогам взаимодействия с общественниками. «Будет сделана небольшая корректировка проекта по требованию общественников. Правда, не знаю, за чей счет - может, за их? Люди, которые работали над проектом — это не варвары, они живут здесь», — сказала она.

При этом автор проекта реконструкции добавила: «У нас есть надежда, что государство выделит деньги на восстановление и изучение стены Окольного города».

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