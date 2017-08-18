5
14:20
Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан
11:22
Подкуп и немножко нервно
10:54
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область
15:55
Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации
14:06
Заводчик
13:06
На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове
18:18
Работа за так
Еще новости
Политика

Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан

Заместитель губернатора Псковской области — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков назвал информацию о попытках подкупа жителей Пскова за голоса на выборах «беспрецедентной попыткой искажения волеизъявления граждан». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Та информация, которая на сегодняшний день скопилась у нас, предоставленная в адрес Избирательной комиссии, обсуждается в социальных сетях, позволяет прийти к выводу относительно того, что на территории Пскова осуществляется беспрецедентная попытка, направленная на искажение волеизъявления избирателей. Эти действия, с моей точки зрения, четко координируются и охватывают кандидатов не только от партии «Справедливая Россия», но и самовыдвиженцев и представителей других политических сил», — сказал Максим Жаворонков в пятницу, 18 августа, на очередном заседании штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательной кампании в регионе.

«Честно говоря, на моей памяти подобного рода действия такого масштаба за последние восемь лет на территории Псковской области не совершались», — добавил он.

Вице-губернатор также отметил, что оценка действиям агитаторов будет дана правоохранительными органами в ходе проверки. Он также поручил областной прокуратуре держать эту ситуацию на особом контроле.

Напомним, на днях в Избирательную комиссию области поступило заявление от кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского, в котором сообщается, что группа лиц — представители партии «Справедливая Россия» — под видом агитационной деятельности с избирателями предлагает гражданам заключать договора на работу. На самом же деле предлагают возможность получить денежные средства в размере 2 тыс рублей за голосование за конкретных кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением, или кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения и другими избирательными объединениями. За прошедшие сутки на телефон «горячей линии» поступило 20 жалоб от жителей Пскова по этой теме.

 

Версия для печати
Комментарии: 5 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы-2017
Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан Подкуп и немножко нервно Сергей Белов: Надзорное ведомство даст оценку фактов подкупа, изложенных в жалобе Цецерского Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации Материалы о распространенных в Пскове незаконных предвыборных листовках и газетах будут переданы в полицию Пскова Избирком продлил срок рассмотрения жалобы справедливороссов на незаконную агитацию кандидата от ЛДПР ТИК направил обращение Ивана Цецерского о подкупе справедливороссами избирателей в УМВД для проверки На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове В псковском УФСИН начали подготовку к выборам Дмитрий Хритоненков: Подсчет голосов с помощью КОИБов делает процедуру не политической, а технической
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан
18 августа 2017
Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан 5
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область
18 августа 2017
Дополнительные средства на ремонт дорог получит Псковская область 2
Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации
17 августа 2017
Николай Цветков: Уверен, правоохранители установят лица, участвующие в сомнительных схемах агитации 3
На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове
17 августа 2017
На предвыборную «горячую линию» поступают сообщения о попытках подкупа избирателей в Пскове 14
Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин
16 августа 2017
Ремонт пунктов пропуска на Северо-Западе потребовал начать Владимир Путин
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
16 августа 2017
Предложения по развитию транспортной логистики СЗФО представил Андрей Турчак на совещании с Владимиром Путиным
17 августа избирком Пскова проведёт заседание по жалобе на подкуп избирателей со стороны «Справедливой России»
16 августа 2017
17 августа избирком Пскова проведёт заседание по жалобе на подкуп избирателей со стороны «Справедливой России» 3
Вера Емельянова: Информация об изменении оплаты труда медработников была подана некорректно
15 августа 2017
Вера Емельянова: Информация об изменении оплаты труда медработников была подана некорректно 6

Идет загрузка...