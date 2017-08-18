Максим Жаворонков об информации о подкупе избирателей: Это беспрецедентная попытка искажения волеизъявления граждан

Заместитель губернатора Псковской области — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков назвал информацию о попытках подкупа жителей Пскова за голоса на выборах «беспрецедентной попыткой искажения волеизъявления граждан». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Та информация, которая на сегодняшний день скопилась у нас, предоставленная в адрес Избирательной комиссии, обсуждается в социальных сетях, позволяет прийти к выводу относительно того, что на территории Пскова осуществляется беспрецедентная попытка, направленная на искажение волеизъявления избирателей. Эти действия, с моей точки зрения, четко координируются и охватывают кандидатов не только от партии «Справедливая Россия», но и самовыдвиженцев и представителей других политических сил», — сказал Максим Жаворонков в пятницу, 18 августа, на очередном заседании штаба по обеспечению законности и правопорядка в период подготовки и проведения избирательной кампании в регионе.

«Честно говоря, на моей памяти подобного рода действия такого масштаба за последние восемь лет на территории Псковской области не совершались», — добавил он.

Вице-губернатор также отметил, что оценка действиям агитаторов будет дана правоохранительными органами в ходе проверки. Он также поручил областной прокуратуре держать эту ситуацию на особом контроле.

Напомним, на днях в Избирательную комиссию области поступило заявление от кандидата в депутаты Псковской городской Думы 6-го созыва Ивана Цецерского, в котором сообщается, что группа лиц — представители партии «Справедливая Россия» — под видом агитационной деятельности с избирателями предлагает гражданам заключать договора на работу. На самом же деле предлагают возможность получить денежные средства в размере 2 тыс рублей за голосование за конкретных кандидатов, выдвинутых этим избирательным объединением, или кандидатов, выдвинутых путем самовыдвижения и другими избирательными объединениями. За прошедшие сутки на телефон «горячей линии» поступило 20 жалоб от жителей Пскова по этой теме.