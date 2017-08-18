Петр Алексеенко об идентичных агитматериалах КПРФ и «СР»: У нас даже министры пишут одинаковые диссертации

15:39, 18 августа 2017, ПАИ

«У нас вот министры пишут диссертации одинаковые, плагиаторством занимаются. Нет криминала никакого здесь», - прокомментировал ситуацию с идентичными текстами агитационных материалов партий «Справедливая Россиия» и КПРФ первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко.

По его словам, разные партии могут писать в свои агитационных буклетах одинаковые тексты. «Все выступают за народовластие, за не коррумпированные Советы. Поэтому здесь можно всем одинаково писать», - отметил Петр Алексеенко.

Напомним, кандидаты Сергей Федоров и Павел Николаев, баллотирующиеся в Псковскую городскую Думу 6-го созыва, соответственно, от КПРФ и "Справедливой России" расспространяют в своих округах агитационные материалы, в которых совпадают не только верстка, но и тексты.

Добавим, ранее сообщалось, что, судя по подсчетам наблюдателей, так называемая «партия Гавунаса» выдвинула на городские выборы в Пскове два с лишним десятка своих представителей. Сотрудники гипермаркета «Империал» и завода «Евро-Керамика», а также связанных с ними структур, обнаружились в рядах кандидатов от КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за справедливость», а также среди самовыдвиженцев.