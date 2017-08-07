Псковский политкалендарь: июль 2017 года

18:09, 08 августа 2017, ПАИ

В июле в Пскове худо-бедно начала разворачиваться кампания по выборам в гордуму. ТИК зарегистрировал кандидатов, достоянием общественности стал перечень тех из них, у кого когда-либо были судимости. Псковские коммунисты обрушились на главу Пскова с уничижительной критикой. На улицах города и стенах домов появились агитационные плакаты партий. Впрочем, особо «горячей» эту кампанию назвать трудно. Дело то ли в «нордическом характере» большинства местных политиков, то ли в том, что лето-2017 выдалось на редкость холодным... Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Свели счеты

В конце июля завершилось выдвижение кандидатов для участия в многочисленных выборах в Псковской области, назначенных на 10 сентября. Наиболее масштабными и значимыми среди них, напомним, являются выборы в гордуму Пскова.

В итоге на мандаты депутатов псковского представительного органа претендуют 362 кандидата. 260 из них выдвинуты по партийным спискам от «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Единой России», «Родины» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Список партии «Гражданская платформа» ТИК не зарегистрировала: представители политического объединения привезли пакет документов в избирком в последний момент, но, как выяснилось, попросту забыли прихватить часть важных бумаг. Также на выборах в Псковскую городскую Думу зарегистрированы 102 одномандатника, в том числе 11 самовыдвиженцев.

Отказ в регистрации получили 52 человека (в том числе 33 кандидата из партийного списка «Гражданской платформы»). Кроме того, два кандидата (от «Справедливой России» и самовыдвиженец) не были зарегистрированы по причине наличия у них двойного гражданства.

На выборах в Великолукскую городскую Думу ТИК зарегистрировал списки кандидатов от семи партий: «Единой России», КПРФ, «Патриотов России», ЛДПР, «Партии свободных граждан» (sic!), «Справедливой России» и «Яблока». В общей сложности по партийным спискам выдвинуты 205 человек. Примечательно, что, к примеру, «Родина» на этих выборах не представлена вовсе. Видимо, у партии не нашлось ресурсов для того, чтобы параллельно вести кампании в Пскове, в районах и в Великих Луках.

Кандидатами в депутаты по одномандатным избирательным округам зарегистрированы 95 человек, в том числе 22 самовыдвиженца. 15 кандидатов выдвинуты от «Единой России», 15 – от КПРФ, 3 – от «Патриотов России», 14 – от ЛДПР, 10 – от «Яблока», 2 – от «Демократической партии России», 14 – от «Справедливой России».

«Южная столица» Псковской области продолжает оставаться Terra incognita: информация о каких-либо предвыборных страстях и скандалах из Великих Лук отсутствует. Впрочем, по итогам выборов 2016 года в региональный парламент можно сделать вывод, что в городе на Ловати ситуация действительно стабильна и сцементирована политической группой, занимающей там в настоящее время руководящие посты.

Атака мертвецов

В июньском обзоре мы уже писали, что на выборы в гордуму Пскова выдвинулся целый ряд представителей так называемой «партии Гавунаса»: причем в их числе как топ-менеджеры из команды беглого олигарха, так и сотрудники подконтрольных ему предприятий, вероятно, «назначенные» кандидатами по разнарядке. Завершение процесса выдвижения позволило более точно оценить масштабы этого явления.

Судя по подсчетам наблюдателей, «партия Гавунаса» выдвинула на городские выборы два с лишним десятка своих представителей. Сотрудники гипермаркета «Империал» и завода «Евро-Керамика», а также связанных с ними структур, обнаружились в рядах кандидатов от КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за справедливость», а также среди самовыдвиженцев.

Впрочем, как уже писало ПАИ, далеко не очевидно, что эта атака будет иметь сколько-нибудь заметный успех. Вся кампания выглядит, мягко говоря, мертворожденной. Члены команды олигарха, похоже, не сделали выводов из провала 2016 года. Отсутствие креатива, низкое качество агитационных материалов и очевидная связь с одиозным политиком и предпринимателем способны поставить крест на попытках сторонников Михаила Гавунаса создать политический плацдарм в городской власти.

«С Дона выдачи нет»

Представители «Единой России» активно используют в своей контрагитации образ «марионеток зловещего олигарха», попутно причислив к партиям, якобы заключившим союз с Гавунасом, и псковское «Яблоко». Лидер регионального отделения последнего, депутат областного Собрания Лев Шлосберг, разумеется, опроверг факт каких-либо переговоров с представителями Гавунаса и пообещал обратиться в суд за опровержением.

Попытками связать их с олигархом возмутились и псковские коммунисты, утверждающие, что наличие в рядах их кандидатов сразу нескольких представителей компании «Империал» – от рядовых менеджеров до главбуха – не более, чем совпадение.

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко даже обратился с открытым письмом к главе Пскова Ивану Цецерскому, по совместительству являющемуся руководителем городского отделения «ЕР», с открытым письмом в ответ на прозвучавшие из уст последнего обвинения в «продажности».

«Свой вывод о «продажности» КПРФ, вы, предполагаю, обосновываете тем, что среди 271 кандидата в депутаты, выдвинутых от КПРФ на выборы в органы местного самоуправления, 5 человек являются работниками ООО «Империал», ООО «Евро-Керамика» и ООО «Областное агентство безопасности». Но, именно, работники этих предприятий сейчас наиболее свободны в выборе, от какой партии им идти на выборы», - заявил коммунист, и предложил единороссу «извиниться перед членами КПРФ» на открытом партийном собрании городского отделения компартии.

Иван Цецерский ответил на демарш секретаря обкома аналогично – с помощью открытого письма. «Отвечая на Ваши упреки, что якобы я руководствуюсь в своем высказывании принципом ОБС (одна бабушка сказала), скажу, что никогда и ничего не говорю просто так, не имея под словами надежного источника, раскрывать который, до наступления определенных обстоятельств, я не намерен. В то же время, являясь членом совершенно другой политической партии «Единая Россия», я не имею никакого морального и политического права выступать перед собранием Вашей партии, которое в любом случае Ваши коллеги превратят в шоу», - заявил глава партии.

Впрочем, это был не единственный «козырь», который попытались разыграть коммунисты. Представители КПРФ также обратились в управление Федеральной службы безопасности РФ по Псковской области с просьбой проверить информацию о наличии двойного гражданства у кандидата в депутаты Псковской городской Думы от «Единой России» Дмитрия Барабанова.

Напомним, в действующем созыве гордумы Барабанов, избранный по спискам, представлял компартию. Однако в новый созыв он намерен баллотироваться от «партии власти». Петр Алексеенко в свое время данную информацию прокомментировал на ПАИ в том смысле, что г-н Барабанов членом партии никогда не являлся, и волен поступать, как ему вздумается – «не жалко». Однако накануне выборов представители КПРФ, похоже, решили использовать якобы имеющуюся у них информацию о том, что Барабанов регулярно выезжает в Эстонию не оформляя визу, чтобы потрепать нервы бывшему союзнику.

Впрочем, опыт показывает, что доказать наличие второго гражданства у политика крайне трудно. В новейшей политической истории Псковской области, собственно, было лишь два громких публичных прецедента такого рода. О наличии израильского гражданства у вице-спикера Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса сообщил Интерпол. А гдовского депутата Алексея Малова «заложило», вопреки сложившейся практике, МВД Эстонии, обычно действующее по принципу «с Дона выдачи нет».

Цирк с конями

Колкостями с псковскими единороссами в лице Ивана Цецерского в июле обменивались не только представители КПРФ, но и члены «Родины», а также «Справедливой России». Сетевые споры главы города с лидером «Родины» Константином Вилковым и вовсе вышли далеко за рамки «парламентской дискуссии».

В ситуации, когда пользователи социальных сетей более чем в достаточном количестве поставляют политикам информацию о недоработках городских служб в самых разных сферах, глава города решил пойти по единственно возможному пути: сам возглавил стихийное общественное движение, развернувшееся в интернете. Иван Цецерский взял за правило ежеутренне совершать прогулки по Пскову (в модном стиле «скандинавской ходьбы»), в ходе которых он ведет фото- и видеофиксацию «безобразий», выкладывая затем результаты своих наблюдений в социальной сети Instagram.

Увиденным глава Пскова незамедлительно делится с сотрудниками администрации города: в первую очередь, представителями многострадального управления городского хозяйства. Таким образом Иван Цецерский показывает, что в курсе городских проблем, и что их решение находится в компетенции исполнительной власти, которую он ставит в известность о наличии таковых.

Можно представить, как городские чиновники относятся к такого рода «переводу стрелок». Кстати, аккаунт Цецерского в Instagram в начале августа был взломан уже трижды. Что тут можно еще сказать? «Совпадение? Не думаю!»

Однако самое большое количество проблем, пожалуй, городским властям принес конфликт с так называемыми «лошадницами»: девушками, вопреки букве решений администрации Пскова и псковской гордумы катающими детей в центре Пскова. Сотрудница аппарата гордумы Анна Удовенко, которая в бытность пресс-секретарем Ивана Цецерского стала автором мема «Жить жизнью города», развязала было бескомпромиссную борьбу с «лошадницами», однако уже очень скоро иначе как «цирком с конями» происходящее никто не называл. Юные «амазонки» плевали на запреты, активно унаваживая газоны Детского парка и регулярно устраивая драки с применением хлыстов чуть ли не под окнами администрации.

Борьба городских властей с «лошадницами» настолько выпукло продемонстрировала все их слабые места, что родилась даже конспирологическая версия, согласно которой за бесстрашными девушками стоит чуть не тот же Михаил Гавунас, таким образом задумавший окончательно подорвать авторитет администрации Пскова и главы города.

25 июля псковские власти провели с «лошадницами» публичную встречу, однако каких-либо внятных договоренностей так и не достигли. 1 августа, на традиционном координационном совещании глава Пскова заявил, что прорабатываются «последние варианты» того, как поступать с ними. Правда, на ум в связи с этим приходит только «последнее китайское предупреждение».

От тюрьмы да от сумы…

Завершение процесса выдвижения и регистрации кандидатов позволило СМИ собрать любопытную статистику, связанную с наличием у кандидатов погашенных судимостей. Таковых набралось 48: то есть более 2,5% от общего количества участников выборов. Причем один из кандидатов от «Яблока» в гордуму Великих Лук свои судимости (за кражу, грабеж и уклонение от военной службы) скрыл, что стало поводом для его исключения из партийного списка.

Наибольшее количество кандидатов с погашенной судимостью – 7,7% от общего количества выдвинутых на выборы от партии – насчитывается у «Родины» (что глубоко символично, учитывая, что лидер регионального отделения партии и партийного списка Константин Вилков на протяжении почти года являлся фигурантом громкого дела и был признан виновным, но затем амнистирован. На втором месте в этом нелестном рейтинге оказалась КПРФ с результатом 5,2%. у «Гражданской платформы» процент судимых составил 3,6%, у «Яблока» и ЛДПР – по 2,8%, у «Справедливой России» - 1,7%. Наиболее ревностно к чистоте своих рядов отнеслась «Единая Россия», у которой этот показатель составил 0,5%.

Примечательны и статьи, по которым в свое время преследовались кандидаты: от неуплаты алиментов и вымогательства с применением оружия до захвата заложников. В общем, избирателям будет над чем поразмыслить, придя на выборы 10 сентября.

Гдовская аномалия

Еще один сюжет, получивший развитие в июле, связан со скандалом вокруг главы Гдовского района. 10 июля возглавлявший муниципалитет Михаил Разумнов подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

Стоит отметить, что к этому моменту г-н Разумнов уже был временно отстранен от должности: такое решение 31 мая принял Псковский городской суд по ходатайству Следственного комитета. Его представители посчитали, что находясь на посту главы муниципалитета Разумнов может оказывать давление на свидетелей либо иным образом препятствовать следствию по своему уголовному делу. Напомним, ему инкриминируется использование служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Казалось бы, гдовская эпопея была завершена. Однако 14 июля стало известно, что Михаил Разумнов отозвал свое заявление об отставке. А затем… написал новое: но уже с 19 июля. По одной из версий, изменение даты сложения полномочий было предпринято для того, чтобы повлиять на потенциальную дату выборов. Судя по всему, теперь досрочные выборы в Гдовском районе состоятся в конце 2017 года.

25 июля Собрание депутатов Гдовского района приняло отставку Михаила Разумнова. Судя по всему, в приграничном муниципалитете, традиционно тяготеющем к Ленинградской области, вот-вот развернется предвыборная кампания.

Район традиционно интересен различным бизнес-группам, а в последние годы оказался еще и своего рода «политической аномалией»: гдовские депутаты то отказывались объединять волости в рамках общерегиональной программы оптимизации, то не спешили лишать мандата оказавшегося в их рядах бипатрида Алексея Малова, то игнорировали предписание прокурора области о досрочном лишении полномочий того же Михаила Разумнова.

Грядущие выборы также обещают стать интересными. А о специфике Гдовского района отлично говорит тот факт, что 12 июля на сайте губернатора области Турчак.ру проживающий и ведущий бизнес в районе петербуржец заявил, что несколько местных деревень хотят войти в состав Ленинградской области и готовятся к проведению соответствующего референдума. В качестве причины называлось плохое состояние дороги, ведущей к данным населенным пунктам.

Специально отправленная в район областная комиссия, впрочем, нашла состояние дороги удовлетворительным. А журналисты пришли к выводу, что информационная кампания была организована петербуржцем в собственных бизнес-интересах. Тем не менее, случившееся прекрасно иллюстрирует гдовские нравы.

Закон сохранения энергии

Кстати, упоминавшийся выше Алексей Малов (стоит отметить, что во многом именно его активная деятельность привела к появлению пресловутой «гдовской аномалии») в конце июля создал очередной инфоповод, связанный с «младооппозицией».

В начале месяца, напомним, он, хлопнув дверью, вышел из состава координационного совета Псковского регионального отделения «Открытой России». А 31 июля Алексей Малов попросил исключить себя из членов организации в виду «полной недееспособности регионального отделения».

Это заставило наблюдателей констатировать, что проект «Открытой России» в Пскове неуклонно движется к закату, и в очередной раз посетовать на неуживчивость псковских оппозиционеров всех мастей. А кроме того – выразить обеспокоенность за дальнейшую судьбу псковского штаба Алексея Навального. Ведь, как гласит закон Ломоносова-Лавуазье, «ничто не берется ниоткуда и не исчезает бесследно».

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Такими ПАИ увидело основные политические события июля. До дня выборов – 10 сентября – остается совсем немного времени. А значит, в августе мы неминуемо должны увидеть усиление политической борьбы. По крайней мере, в теории. Так это было или нет – мы расскажем уже в следующем политобзоре.

Фотографии ПАИ, пресс-служб и из социальных сетей.