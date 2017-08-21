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Общество

Пожарный пост появится в плюсском селе Ляды до 20 декабря

До 20 декабря в селе Ляды Плюсского района планируется построить отдельный пожарный пост. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы.

Начальная цена контракта составляет 12 млн 915 тысяч 136 рублей, источник финансирования — государственная программа Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Проектно-сметная документация разработана ООО «СтройКА» и утверждена заказчиком — Управлением ОД в ЧС.

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