Пожарный пост появится в плюсском селе Ляды до 20 декабря
До 20 декабря в селе Ляды Плюсского района планируется построить отдельный пожарный пост. На сайте госзакупок объявлен аукцион на выполнение этой работы.
Начальная цена контракта составляет 12 млн 915 тысяч 136 рублей, источник финансирования — государственная программа Псковской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
Проектно-сметная документация разработана ООО «СтройКА» и утверждена заказчиком — Управлением ОД в ЧС.