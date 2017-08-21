«Это ж-ж-ж-ж неспроста!»

14:54, 21 августа 2017, ПАИ

В минувшую субботу, 19 августа, в Детском парке Пскова прошел 7-й Медовый фестиваль. В свое время он был придуман для того, чтобы продвигать бренд псковского меда, но за эти годы стал абсолютно самоценным событием, которого с нетерпением ждут не только пчеловоды и любители мёда, но и все, для кого псковское лето немыслимо без яркого праздника.

Фестиваль избежал судьбы многочисленных маленьких праздников, которые в 2009-2010 году генерировал областной комитет по культуре. В отличие от Дня Скобаря, Гардарики и Снежного града он не закончился вместе с бюджетным финансированием, а продолжил жизнь в новом качестве: напомним, с 2016 года организатором Медового фестиваля является Медиахолдинг Псковской области.

Вероятно, «виной» тому – энергия мёда. Удивительного продукта, который на протяжении тысячелетий был для людей символом «сладкой жизни»: плодородной, богатой, сытной. Эта энергия в буквальном смысле одухотворяет все вокруг. Так что даже люди, не испытывающие к мёду особых чувств (да-да, есть и такие!) подпадают под обаяние праздника.

Самые сладкие выборы

Разумеется, «Медовый фестиваль – 2017» выполнил свою «обязательную программу». Конкурсы, состязания и рекорды не могли не состояться! И, в первую очередь, долгожданный конкурс на самый вкусный мёд, - своего рода «Оскар» для псковских пасечников.

Первое место в нем завоевала Людмила Десятик из Пыталовского района. Это далеко не первая ее победа в конкурсе: к примеру, в 2015 году она получила на Медовом фестивале «бронзовую» награду. Бывшая учительница начальных классов действительно заслуживает уважения и достойна быть примером для всей области: помимо огромной пасеки на 80 ульев в своем хозяйстве она выращивает овощи и рассаду, разводит овец, индюков, кур, уток и кроликов. А с недавних пор Людмила занимается еще и цветами (яркий репортаж из теплицы с тюльпанами, сделанный накануне 8-го марта, можно посмотреть здесь>>)!

Напомним, лучший мёд на фестивале путем открытой дегустации ежегодно определяет «народное жюри»: у прилавка каждой пасеки установлены ёмкости для голосования, а волонтёры раздают посетителям медовых торговых рядов купоны, которыми они смогли проголосовать за понравившийся продукт.

«Сладкое голосование» гарантированно прошло без «каруселей», «черного пиара» и вбросов: пчелы бы не позволили! А тот факт, что в тройке лидеров вновь оказались уже знакомые нам лица, только подтверждает: «самый вкусный мёд» - это не субъективные впечатления людей, а результат огромного труда, который просто невозможно ни подделать, ни проигнорировать!

Двести килограммов добра

Еще одна добрая традиция фестиваля – гигантский торт-медовик, средства от продажи которого благотворительный фонд «Линия жизни» направляет на лечение маленьких детей.

Друзья и партнеры фестиваля из отеля «Old Estate Hotel & SPA» признаются, что им под силу приготовить медовик и на полтонны. Однако псковичам столько попросту не съесть, так что оптимальным был признан 200-киллограмовый «размерчик» - что, впрочем, тоже более чем впечатляет! Завораживает уже одно перечисление продуктов, которые пошли на изготовление торта: 1000 яиц, 40 литров молока, 35 килограммов сахара, 31 килограмм муки, 19 килограммов масла, 10 килограммов мёда.

Как обычно, вкуснейший торт, изготовленный профессионалами-кондитерами, пошел «на ура»! Что касается собранных средств, - а этот 60 с лишним тысяч рублей, - то в этом году фонд «Линия жизни» принял решение зарезервировать всю сумму на целевое пожертвование, которое будет востребовано в тот момент, когда за помощью обратится больной ребенок из Псковской области.

Так что «медовая» благотворительность поможет спасти еще одну жизнь.

Сладко, блин!

Гастрономия и благотворительность вообще идут на Медовом фестивале рука об руку: на добрые цели «Линии жизни» направят и средства, собранные участниками «Блинной битвы».

Напомним, ее правила просты: за отведённое время испечь и продать (за любую, пусть даже символическую сумму) как можно большее количество блинов. В распоряжении каждой команды были огромная сковорода диаметром в один метр и 100 тарелок. А в качестве начинки блинопеки использовали наисвежайший псковский мёд и сбитень от компании «Столбушинский продукт».

В конкурсе, организовать и провести который помогла группа компаний «Ресторанный партнер», приняли участие уже не две, как в прошлом году, а четыре команды: «Сбербанк», «Smarter», «Псковички и пскович» и «Дочки-матери». Победу одержала (между прочим, второй год подряд!) сборная компании Smarter, однако все без исключения участники получили огромное количество впечатлений!

Члены команды «Дочки-матери», к примеру, в соцсетях еще долго вспоминали, как чуть было не «подсластили» тесто для блинов солью, в запарке перепутав ее с сахарным песком.

Помимо благотворительной выпечки, на фестивале можно было перекусить в шатрах кафе, ресторанов и кофеен, принять участие в дегустациях чая и сбитня от «Столбушинского продукта», прикупить деликатесов на ярмарке у псковских производителей и фермеров.

Танцуют все!

Но в субботу в Детском парке было не только вкусно, но и весело. Гостей развлекали ребята их опочецких вокального ансамбля «Забава» и студии «Ступени», из псковской школы танца Dance family, а также этно-проект Dream Percussion.

А на «Летней танцплощадке» жгли, иначе не скажешь, псковские мастера зумбы и бачаты из школы танцев La Casa Loca. Эти люди могли любого за считанные минуты заставить двигаться в ритме сальсы!

Как всегда с успехом прошло дог-шоу: на этот раз с тематическим названием «Сладкий пес». Выступление четвероногих артистов порадовало детей, незамедлительно собравшихся вокруг сцены.

Для тех, кто постарше, был запланирован настоящий «модный показ»: творческий коллектив «Тканые одежды» продемонстрировал коллекцию с уютным и теплым названием «Дочуша», а Елена Анисимова совместно с мастерской «Катюшины штучки» показали псковичам свою коллекцию «Берегиня».

Казалось бы, как связаны мёд и автомобили? Да просто группа компаний «Савва», представляющая в Пскове популярные бренды Mitsubishi и ЧЕРИ, как и все, любит большие и яркие праздники! Так что гости Медового фестиваля смогли поучаствовать в викторине и получить автопризы.

В «Аллее мастеров» на тематической площадке «Творческий улей» практически весь день шли мастер-классы и бойкая торговля сувенирами. Рядом, на площадке «Книжные соты», можно было приобрести книги из коллекций «Комсомольской правды» и «Псковской правды», новинки издательского дома «Самокат», посетить виртуальный музей книги, организованный Псковской областной библиотекой, а также сыграть в «Музейную мозаику» под руководством псковских хранителей истории.

Наконец, самые маленькие любители мёда на площадке «Детский сад» принимали участие в веселой «Антивирусной эстафете», играли в увлекательные «Игры нашего двора», занимались физкультурой с клубом «Юниор».

Даешь Медовую Ганзу!

Очередной Медовый фестиваль, безусловно, прошел с огромным успехом. В этой связи его организаторы вновь хотят выразить огромную признательность всем, кто поддержал праздник: отелю «Old Estate Hotel & SPA», Сбербанку, компании «Smarter», группе компаний «Савва».

Пора строить планы на новые фестивали. Разумеется, хочется, чтобы они были еще масштабнее, еще интереснее, еще «слаще». Благо, творческой энергии псковичам не занимать!

Новый фестиваль состоится уже через год. Однако никто не мешает заглянуть и в чуть более отдаленную перспективу. Можно с большой вероятностью сказать, что 9-й по счету Медовый фестиваль, который будет проходить в 2019 году, просто обречен стать важной и яркой страницей ганзейского лета в Пскове.

Кстати, наверняка пчеловоды и любители мёда найдутся и в других ганзейских городах. И если европейцы смогут вовремя узнать о тематическом празднике и приехать в Псков, прихватив с собой немного мёда, – немецкого, английского, французского, голландского, - то Медовый фестиваль имеет шанс стать международным и прогреметь на всю Ганзу!

Европейским гостям наверняка будет очень интересно увидеть все то, без чего псковичи уже не представляют себе фестиваль: торговые ряды, надо которыми мерно гудят пчелы, конкурс на самый вкусный мёд, гигантский благотворительный торт-медовик и «блинную битву», в который побеждает не сильнейший, а обаятельнейший.