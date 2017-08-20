Пожилого «зацепера» сняли с поезда «Псков – Дно»

14:10, 21 августа 2017, ПАИ

Пожилой «зацепер» был обнаружен на железнодорожной станции в Порхове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

В дежурную часть Псковского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что между вагонами грузового поезда сообщением Псков – Дно находится посторонний человек. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские на железнодорожной станции «Порхов» обнаружили 68-летнего мужчину.

Оказалось, что таким небезопасным способом пенсионер направлялся в гости к родственникам.

Транспортные полицейские в отношении гражданина составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ (посадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах).