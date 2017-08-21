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Общество

Псковские археологи продлили сбор средств на исследование поселения эпохи викингов

59 тысяч 438 рублей удалось собрать команде сотрудников Археологического центра Псковской области с помощью краудфандинга на платформе сайта Planeta.ru. Сбор средств продлён, сообщили Псковскому агентству информации его инициаторы.

«С вашей помощью мы уже собрали почти 25% от требуемой суммы. Мы уверены в успехе нашего проекта, поэтому продлеваем срок сбора средств до 7 ноября. С вашей помощью мы сможем узнать больше о прошлом нашей Родины, сохранить уникальный памятник. Работа продолжается, спасибо, что вы с нами», - поблагодарил начальник отдела полевых исследований археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

Ранее сообщалось, что финансы необходимы на исследование уникального торгово-ремесленного поселения эпохи викингов в деревне Горожане Новосокольнического района.

Акция по сбору денег запущена 8 июня. Археологи рассчитывают собрать 250 тысяч рублей. Уже куплено 35 «акций» на сумму 25 тысяч 683 рубля. До окончания проекта осталось 43 дня. За свои взносы неравнодушные граждане могут получить магнит с изображением находок поселения Горожане (200 рублей), благодарственное письмо от участников экспедиции (300 рублей), постер с коллажем из находок с поселения Горожане (500 рублей), экспедиционный календарь на 2018 год (800 рублей), набор из пяти сувенирных магнитов (1000 рублей), реплику подвески X века с поселения Горожане (3000 рублей), огромную благодарность и несколько подарков - комплект сувенирной продукции, который включает магнит с изображением логотипа экспедиции, благодарственное письмо от имени всех участников экспедиции, экспедиционный календарь на 2018 год и уникальный предмет - реплика (точная копия) подвески из восточной монеты-дирхема, выполненная из серебра (5000 рублей).

Напомним, Псковское агентство информации публиковало лонгрид «Псковские викинги» с фотографиями и описанием уникального археологического памятника.

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